Rodrigo Bentancur jugó 45 minutos, salió sentido y genera dudas para el jueves

Rodrigo Bentancur se ha convertido en un indiscutido en el once inicial de la selección uruguaya. Su ida y vuelta, la precisión en los pases y la llegada al área rival, lo transforman en un jugador todoterreno que suele ser una de las piezas habituales del mediocampo.

Sin ir más lejos, en el arranque de la triple fecha ante Perú fue titular. Jugó más de 70 minutos, pero se retiró del juego sentido y eso precisamente lo puso en duda para el duelo ante Bolivia.

Pese a esa molestia, Tabárez no dudó y lo mandó a la cancha desde el arranque para jugar en el Campeón del Siglo y de hecho hizo una gran primera parte, pero solo eso fue lo que pudo jugar.



Antes del cierre de la primera parte, chocó ante un rival en busca de una pelota y luego de esa jugada quedó algo sentido, se lo vio caminando con alguna dificultad y no salió al complemento.



Mauro Arambarri ingresó en su lugar para la segunda mitad y más allá de lo que hizo mientras estuvo en cancha, se vuelve a generar la duda sobre su presencia ante Ecuador.



Tras el encuentro, Tabárez afirmó: "No soy médico, pero tuve lesiones parecidas. Es una zona delicada, pero si se desinflama y hace tratamiento la evolución es rápida, no es nada grave".