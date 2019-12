Rodrigo Amaral: "Por suerte hice esa dieta y estoy en mi mejor momento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodrigo Amaral tuvo un año de altas y bajas. Comenzó con un rendimiento tan alto que fue no solo de las figuras de Nacional sino de todo el Campeonato Uruguayo. Pero su lesión a fines de mayo cambió la ecuación, lo sacó de las canchas por el resto del año y ahora espera volver a empezar en la próxima pretemporada 2020.

En la entrevista de este jueves en Último al Arco de Sport 890 habló de su vuelta a las canchas, la motivación que encontró en su familia y la ayuda de sus compañeros; de la importancia de la dieta que está haciendo y del buen momento físico por ello. Además del título del Clausura de este miércoles y lo que se viene.

Recién volvió a tocar la pelota

"Ya cumplí los seis meses el 2 de diciembre y ayer con los que quedaron afuera de la concentración me pude meter por primera vez a hacer monito. Hoy no me pude meter porque hicieron reducidos, más intensos, pero de a poco me voy metiendo para estar en la pretemporada 10 puntos. Me dijeron que en la pretemporada ya me meto con el equipo".

La lesión en su mejor momento

"Cuando me lesioné creo que era mi mejor momento futbolístico en Nacional, estaba rindiendo bien, haciendo goles y haciendo jugar al equipo. Tuve esa mala suerte. Mis compañeros me supieron suplantar".

El cuidado de su físico

"Hoy estoy nueve puntos. Me falta un kilo para estar en mi peso ideal que tuve en Racing. Estoy mejor de lo que estuve en Racing, eso me pone contento. Hice una dieta estricta, la misma que hice en Racing cuando me afiné mucho".

Cómo es la dieta que sigue

"Es en base de agua y polvo nada más. Son polvos que los batís con agua, los tirás en el sartén y comés eso todo el día. Después con suplementos, barritas y todo eso. Es brava, pero su tenés a tu compañera, a tu señora y también a tus hijas que te ayudan y motivan la podés hacer, cambiás la cabeza".



"Acá en Nacional retomé la dieta que estaba haciendo en Racing. Ahora sigo con la nutricionista de Nacional. Así va a ser toda mi vida porque el fútbol es así, tenés que estar al 100%. Hoy estoy al 90% en la parte física porque me falta mucho"

La dificultad de la lesión

"La lesión te cambia mucho. Pensé que iba a ser brava porque estás parado un tiempo y más como soy yo que respiro y ya engordo. Por suerte hice esa dieta y estoy en mi mejor momento. Cuando vuelva a las canchas no va a ser excusa el peso".

Las ganas de volver

"La primer semana me destrozó. Pero mirando que tengo dos hijas lucho por lo que viene, la juventud de mis hijas". Dos años y tres meses. "Lo bueno que tuvo esto es que pude disfrutar de estos tres meses sin estar concentrado".



"El grupo, el plantel y los profes también (fueron claves en la motivación para seguir adelante). Los tres profes y los compañeros siempre me dan para adelante"



Su contrato finaliza en semanas

Tiene contrato hasta a diciembre. "Pero mi cabeza está en renovar porque ya me desvinculé de Racing. Hay que hablar con la dirigencia".

El clásico de este miércoles

"Fue un año muy duro cuando arrancamos. Hoy estamos muy bien. Ahora lo importante es el domingo. Creo que fue un resultado corto por lo que se dio en el segundo tiempo, jugamos muy bien".

La clave de Gutiérrez en el año

"Capaz la confianza que le da al jugador. Capaz Eduardo (Domínguez) no nos conocía mucho y tuvo pocos partidos, tuvo la presión que éramos un cuadro grande. Álvaro llegó conociendo el club, conociendo los jugadores, conociendo los juveniles. Puso muchos juveniles en cancha; a mí, a Gabi Neves, a muchos que les dio confianza y hoy por hoy ganamos la Tabla Anual y queríamos ganar el Uruguayo".

El gol de Guzmán Corujo

"Guzmán con Formiliano estaban peleando en el área en ataque y en defensa, son muy buenos cabeceando. Me pone muy contento por Guzmán porque en la lesión la sufrió mucho. Lo conozco desde juveniles y me contaba. Ahora en la recuperación que estoy haciendo yo me dio muchos consejos, me pone feliz por él y por todo lo que sufrió"

El debut del VAR

"Estábamos tranquilos porque ya lo habíamos usado en la Libertadores, sabían cómo manejar las tensiones. Álvaro también en el vestuario remarcaba que estaba el VAR, que se queden tranquilos; que si íbamos a protestar que lo haga Gonza (Bergessio) que es el capitán".