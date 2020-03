Rodrigo Amaral: "De la rodilla ni me acuerdo, estoy 10 puntos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cuerpo técnico de Nacional está cumpliendo con lo que había manifestado de ir llevando de a poco a Rodrigo Amaral, que volvió en este 2020 después de la rotura de ligamentos que sufrió en mayo del 2019. El 10 está jugando gradualmente cada vez más minutos y ya acumula 114 en la temporada. Lo más importante es que sus rendimientos han sido muy bueno y también han ido de menos a más. De hecho, fue la figura que tuvo Nacional en el empate contra Wanderers.

“Estoy muy contento por volver a tener minutos, principalmente por volver a ser titular, contento por el gol pero triste porque se nos escaparon dos puntos más que eran importantes para seguir peleando por el campeonato. Pero nos queda mucho, el año pasado fue igual, no nos podemos caer, tenemos que seguir trabajando en el día a día. El jueves tenemos un lindo desafío en nuestra casa” contó Amaral previo al entrenamiento de ayer a la tarde.

El número 10 tricolor explicó cómo se sintió físicamente y cómo se viene sintiendo dentro de la cancha. “Hace mucho que no jugaba, hacía nueve meses que no jugaba de titular. Me sentí bien en el primer tiempo, en el segundo ya me sentí más cansado en lo físico, creo que Wanderers se vino mucho más, el técnico me vio medio fatigado en lo físico, optó por sacarme. De a poquito voy a ir agarrando fútbol”, contó.

Rodrigo Amaral. FOTO: Marcelo Bonjour.

Habla rápido, te mira a los ojos y no esquiva ninguna de las preguntas de los periodistas. Tiene la misma confianza para responder como dentro de un campo de juego.

“Gustavo (Munúa) habló conmigo, la verdad es que desde que arrancamos la pretemporada siempre estamos dialogando, hablando de cómo estoy desde lo físico, el otro día arranqué jugando, la verdad es que me sorprendí porque me dijo que me iba a llevar de a poco, pero por suerte me habló dos días antes y me dijo que me iba a poner de titular, contento por eso. El jueves ojalá esté, pero si no me toca estaré en el banco alentando a mis compañeros y si me toca cumpliré con la función que me toca hacer”, reconoció el enganche.

“El trabajo es lo principal acá. El día a día, trabajar, no agachar la cabeza. El año pasado nos pasó lo mismo, pero son campeonatos diferentes, temporadas diferentes. Hoy tenemos que pensar en la Copa Libertadores, tenemos dos partidos por Copa y después pensaremos en el Apertura”, comentó sobre la realidad del equipo en lo que va de la temporada, donde Nacional ganó el único partido que jugó en la Libertadores pero todavía no pudo triunfar en el Uruguayo, con una derrota y dos empates.

Rodrigo Amaral. FOTO: Marcelo Bonjour.

Amaral no fue el único que sintió el desgaste en el Parque Viera. Varios de sus compañeros terminaron muy cansados y esa fue una de las razones por la que Nacional bajó el rendimiento en el segundo tiempo y Wanderers se lo terminó empatando. “Veníamos de un viaje largo, de dejar todo en Perú, se cambiaron cuatro jugadores nomás y la fatiga, el cansancio se nos vino encima; estaba muy pesado pero no hay excusas. Teníamos la mentalidad de ganar, no se pudo, creo que el jueves vamos a salir con todo, estamos preparando el partido para dejarlo todo en la cancha”.

La lesión en los ligamentos cruzados es parte del pasado. “De la rodilla ni me acuerdo. Estoy 10 puntos, en los temas físicos también, estoy agarrando minutos para estar mucho mejor”.

Con 22 años Amaral necesita definitivamente afirmarse en Nacional. Con la llegada de Álvaro Gutiérrez, el 2019 parecía ser un gran año para el enganche, de hecho se había constituido como la estrella. Pero la lesión le robó la ilusión. Y en estos primeros minutos del 2020, Amaral volvió a dejar en claro toda su clase. Cuando queda perfilado de frente al arco es casi imbatible y cuando está cerca del área da la sensación de peligro en todo momento.

Rodrigo Amaral. FOTO: Marcelo Bonjour.

Amaral es un jugador querido por el hincha y en el Viera no pasó desapercibido. Sobre la cercanía con el hincha, dijo que “lo noté desde que llegué. Cuando me fui me criticaron por la forma y cuando volví parecía que la gente estaba medio ahí, pero me apoyaron mucho y la lesión fue un plus. Venía jugando muy bien, me lesioné, la gente me apoyó mucho durante la recuperación. Estoy agradecido... cuando toco una pelota me aplauden, cuando salgo también, eso es importante y por suerte estoy cumpliendo”.

Volver al Gran Parque Central “Hace mucho no jugamos ahí, lo sentimos. El Parque la verdad que se siente, con la gente se siente mucho. Al equipo rival se le complica. Ojalá que esté lleno como siempre y les podamos regalar la victoria”, comentó Amaral.

El pedido del DT “Gustavo me pide que me ponga cerca de Gonza (Bergessio) para agarrar la segunda pelota. Cuando tengo la pelota hacer jugar al compañero y cuando no la tenemos apoyar al equipo para recuperarla”, explicó el montevideano.