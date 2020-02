Rodrigo Amaral tiene todo para dejarla chiquita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es otro. Se renovó. Lejos de desmoronarse, de caer en la tentación de perder el foco y descuidar su físico, como alguna vez ocurrió en el pasado, Rodrigo Amaral sacó provecho de la experiencia vivida y está al borde de un regreso futbolístico firmemente deseado desde mayo pasado, cuando una dura lesión le apartó de las canchas en momentos en los que estaba exhibiendo su gran calidad.

Curiosamente, también, puede decirse que Amaral es el mismo. Así lo describen los funcionarios de Nacional que se deleitan con las jugadas que inventa en las prácticas. Cuando elude a uno o dos compañeros y mete ese zurdazo de brillo técnico pero muy destructivo a la vez.

Amaral es, porque regresa al primer equipo de Nacional después de una prolongada ausencia, el “gran refuerzo” de la temporada. Sus condiciones lo avalan. Lo colocan en un pedestal por encima del resto porque es un jugador distinto.

"En los años que llevo en Nacional es el jugador más completo de las juveniles. Técnico, hábil, guapo y ganador” Sebastián Taramasco Coordinador de divisiones formativas de Nacional

Para Sebastián Taramasco, por ejemplo, Rodrigo es el “jugador más completo en la faz ofensiva de los juveniles de Nacional. En su puesto no hay nadie que lo pueda igualar”.

El coordinador de las divisiones formativas de Nacional profundizó su descripción estableciendo que “en los años que llevo en el club no vi un futbolista tan completo. Tiene gran definición, es fuerte, ejecuta de maravilla los remates de pelota quieta, es hábil, tiene visión de juego, mete pases increíbles y puede armar en corto o en largo. Además, es de los jugadores más guapos. Es ganador”.

“Rodrigo es de los jugadores con más talento que he visto en los doce años que estuve en la Selección” Fabián Coito Extécnico de las Selecciones juveniles uruguayas

Fabián Coito, quien supo tenerlo en las selecciones juveniles uruguayas, desde Honduras dijo a Ovación: “Conozco, porque me he informado, su historia desde el baby fútbol, y de la importancia que tenía en su equipo y de esas responsabilidades que increíblemente le vamos delegando a un niño de diez u once años en los resultados deportivos. Él está, ya desde muy niño, con esa carga y esa responsabilidad extra. Es un futbolista con un talento enorme, diría de los jugadores con más talento que he visto en doce años que he estado en la Selección. Muy querido por sus compañeros, muy buen compañero y creo, como he repetido, que siempre vale la pena gastar tiempo en Rodrigo por las condiciones que tiene para jugar al fútbol. Lo que deseo es que pueda hacer lo que a él le gusta. Ojalá que llegue el momento que pueda concretar las expectativas que él mismo tiene sobre sus posibilidades”.

“Es un jugador muy guapo, más le pegan, más la pide y quiere. Y ahora demostró que está súper enchufado” José López Rubio Dirigente de Nacional

En Nacional si hay algo que sobra, por estas horas, es confianza para que Amaral concrete todo lo que se propone. El dirigente José López Rubio, por ejemplo, destacó: “Siempre fue desequilibrante. Recuerdo un clásico en la cancha de Juventud de las Piedras, cuando toda la defensa de Peñarol se pasó corriéndolo. No lo podían parar ni a golpes, porque más le pegan más la pide. Y ahora demostró que está súper enchufado, la cabeza le cambió”.

A Amaral Gustavo Munúa prefirió no utilizarlo en la final de la Supercopa, pero lo tendrá para el inicio del Uruguayo. Es un jugador para marcar la temporada, porque la puede dejar chiquita.