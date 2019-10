Rodolfo Catino: "Oficialmente no hay nada por Tevez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De este lado del Río de la Plata, la situación en Peñarol es que, sea campeón o no, para 2020 habrá grandes cambios en el plantel. La dirigencia no está conforme con lo que ha visto en el segundo semestre del año y por eso se viene una renovación importante.

Del otro lado del Río, la situación en Boca Juniors es así: Carlos Tevez culmina su contrato a fin de año y todo apunta a que no continuará. Dependerá en gran parte de quién gane las elecciones, aunque se presenta difícil que se le renueve el vínculo.

En el medio del río parece que confluye la solución al asunto: Tevez busca equipo y en Peñarol lo desean.

La noticia de que el aurinegro puede sacudir el mercado con la llegada de Tevez nació al mediodía de ayer, cuando el periodista de Fox Sports Argentina, Jorge Baravalle, informó: “Peñarol es un club que también está interesado en Carlos Tevez si es que no renueva con Boca”. ¿Por qué “también”? Porque Vélez Sarsfield ya ha mostrado su interés por el delantero de 35 años.

Cruzando el río una vez más, en Uruguay el periodista Diego Jokas informó que Julio Herrera, integrante de la Comisión de Fútbol de Peñarol, mantuvo un contacto con Adrián Ruocco, representante del futbolista, para interiorizarse sobre la situación del futbolista y si le interesaría vestir la aurinegra.

La buena señal para Peñarol es que, ante el interés expresado por Vélez, desde el entorno del futbolista trascendió en Buenos Aires que en Argentina solo defendería a Boca Juniors en virtud de su identificación con la institución xeneize, la única que defendió en su país.

Ahora, ¿qué tan cierta es la posibilidad de que Tevez pueda llegar a Peñarol? Por ahora es muy baja, porque incluso se informó a Ovación que “oficialmente no hay nada”.

Rodolfo Catino, vicepresidente carbonero, explicó: “Por el momento te diría que no hay chance. Si hubo algún contacto fue por iniciativa personal y no a nombre de Peñarol. Hablé con los compañeros del consejo y ninguno hizo contacto alguno. Esto no quiere decir que en el futuro no se vaya a dar, pero lo veo difícil. Te reitero: hasta el momento no hay nada oficial”.

Teniendo en cuenta que la idea de los carboneros es tener un nombre fuerte en el plantel como ya lo tuvo con Diego Forlán, Maximiliano Rodríguez y actualmente con Lucas Viatri y Xisco Jiménez, el contar con Tévez sería un salto de calidad. La pregunta es: ¿a qué precio?