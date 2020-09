Rodolfo Catino lidera preferencias electorales en Peñarol, según encuesta de Equipos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clima interno de Peñarol aún no se sumergió de lleno en las elecciones del club aurinegro. El mal momento deportivo del equipo acapara la atención, pero, en el fondo, muchos piensan en el futuro porque el 5 de diciembre se elige al nuevo presidente del club.

Luego de que Jorge Barrera confirmara que no será candidato a presidente, Ignacio Ruglio es por ahora el único que expresó públicamente si intención de ir por el sillón presidencial.

Si bien hay varias agrupaciones que hoy integran el Consejo Directivo de Peñarol que están en vías de cerrar fórmulas y candidaturas, al momento no hay nombres concretos más allá de que se manejan los del actual vicepresidente Rodolfo Catino, el Secretario General Evaristo González y el consejero Marcelo Areco.

De todas maneras y en una encuesta que realizó en los últimos días Equipos Consultores, Rodolfo Catino es quien lidera actualmente las preferencias electorales de la mayoría de los socios de Peñarol de cara al acto del 5 de diciembre.

El vicepresidente, según los asociados y la encuesta, da con el perfil que se pretende para ser el titular de la institución: político, articulador, firme y con don de mando.

Además, entre los consultados, Catino reúne en un primer escenario un 30% si los candidatos a la presidencia fueran él, Ignacio Ruglio (24%) y Marcelo Areco (19%). Habría un 27% de indecisos, que por lo general, siempre se reparten entre las tendencias.

En un segundo escenario, sin Marcelo Areco, Catino reuniría un 45% mientras que Ignacio Ruglio llegaría al 33% con un 22% de indecisos, al tiempo que un tercer escenario electoral, sin el actual vicepresidente, marca un 38% para Marcelo Areco, 34% para Ignacio Ruglio y un 28% de indecisos.

Perfil del presidente



Entre 2019 y 2020, las tendencias entre los socios encuestados cambiaron. El año pasado los asociados de Peñarol creían fervientemente que el candidato a presidente no necesariamente debía tener un fuerte respaldo económico. Un 70% entendía que no mientras que un 26% opinaba que sí y un 4% no sabe/no contesta.

Pero este año esa tendencia cambió bastante. La opción de que el candidato debe tener un fuerte respaldo económico pasó de un 26% a 40%. Un 59% entiende que no debe ser necesario y un 1% no sabe/no contesta.

Por otra parte, entre las preferencias de los asociados a la hora de elegir un presidente en Peñarol un 53% quiere que sea firme y con don de mando, mientras que un 37% opta por que sea político y articulador, un 6% quiere ambas opciones y un 4% no sabe/no contesta.

Y dentro de los posibles nombres y consultados por un candidato más político y articulador, Rodolfo Catino lidera con 37%, lo sigue Marcelo Areco con 27% y luego aparece Ignacio Ruglio con 17%. Un 3% no se inclina por ninguno de ellos y un 16% no sabe/no contesta.

Por último, ante la consulta por un candidato más firme y con voz de mando, el actual vicepresidente del club reúne un 39%, Marcelo Areco un 20% e Ignacio Ruglio un 16%, al tiempo que un 8% no elige entre ninguno de ellos y un 17% no sabe/no contesta.