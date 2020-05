Rodolfo Catino: "Se filtraban cosas y por eso yo pedí para trabajar y llegar a un acuerdo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la última reunión del Consejo Directivo de Peñarol que se llevó a cabo el viernes, el vicepresidente Rodolfo Catino pidió tomar las riendas de la negociación con los jugadores del plantel y ayer por la tarde cerró el acuerdo.

Y esa negociación que tantas idas y vueltas tuvo generando un fuego cruzado entre futbolistas y directivos y hasta problemas internos, ya quedó atrás.

Humo blanco: Peñarol arregló la situación con los jugadores y llegó a un acuerdo By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Humo blanco: Peñarol arregló la situación con los jugadores y llegó a un acuerdo

Catino llegó a un acuerdo con el plantel por el pago de los complementos del seguro de paro y Peñarol abonará este año salarios de hasta 500.000 pesos mientras, generándose una deuda con los que excedan esa cifra a pagarse entre enero y junio de 2021.

Pero además, se acortó el plazo de financiación de otra deuda que el club mantiene con varios jugadores del actual plantel por atrasos de 2017, 2018 y premios por la conquista del Campeonato Uruguayo 2018. Todo esto se le abonará a los futbolistas en 2021, ya con un nuevo Consejo Directivo debido a que el club tendrá elecciones en diciembre próximo.

“Llegamos a un acuerdo satisfactorio para todos y ahora en el correr de esta semana lo vamos a implementar y firmar, pero ya está el acuerdo de caballeros hecho y con muy buena disposición de ambas partes”, le contó a Ovación Rodolfo Catino.

"Sería pésima actitud comprometer el futuro y pasar una deuda que no podrán pagar" By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN "Sería pésima actitud comprometer el futuro y pasar una deuda que no podrán pagar"

El vicepresidente de Peñarol se mostró molesto con todo lo que sucedió antes de arreglar la situación con los jugadores y remarcó que “no voy a hablar de lo que pasó con trascendidos de prensa que por lo general son erróneos y no aportan nada porque incluyen cosas que no son y en una negociación muchas veces se usan esas cosas y no llegamos a ningún lado. Acá se habló claro con los jugadores del COVID-19, de lo que estamos viviendo, del problema que se nos está generando y de cómo responder en los próximos meses a este gran inconveniente. Se solucionó todo, hubo un acuerdo con el plantel por lo que resta de este año y fue todo en muy buenos términos, buena onda y mucha predisposición de ambas partes para cerrar un acuerdo en el que se trabajó durante varias semanas y en silencio, que es la mejor forma”.

Cristian Rodríguez, Jorge Barrera y Rodolfo Catino. Foto: Archivo El País.

Es que muchas cosas pasaron mientras el plantel negociaba con el Consejo Directivo y respecto a eso, Catino explicó que “se filtraban cosas y era imposible cerrar un arreglo, por eso yo pedí para trabajar este tema de forma personal y por suerte pudimos llegar a un acuerdo con ellos”.

Peñarol se vio inmerso en una situación que no paraba de traerle más problemas a la interna de un club que en año electoral y en plena pandemia de coronavirus, vivió horas complicadas.

Ignacio Ruglio: “Con tanta deuda atrasada cuesta hacerle creer algo a los jugadores” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Ignacio Ruglio: “Con tanta deuda atrasada cuesta hacerle creer algo a los jugadores”

“Yo nunca vi una negociación que se llevara a cabo por la radio o los medios y este tema se había tratado más ahí que en la interna. Eso complica, genera conflictos y por eso se decidió dar este último paso: nadie se enteró de lo que se hablaba, tuvimos varias reuniones por Zoom y hasta no llegar a un acuerdo nadie se enteró de nada. Eso facilitó que pudiéramos trabajar los jugadores y yo, en mi carácter de vicepresidente, para lograr un acuerdo que tendríamos que haber sellado hace ya un tiempo atrás, pero quedó solucionado y eso es lo importante”, contó Rodolfo Catino, agregando que “acordamos con los jugadores un montón de cosas que teníamos pendientes y los detalles no importan ahora, pero se pusieron arriba de la mesa muchas situaciones que queríamos solucionar y lo logramos. Tanto ellos como nosotros pusimos muy buena voluntad y creo que fue una negociación satisfactoria para todos”.

La novela en Peñarol llegó a su fin gracias a la intervención de Rodolfo Catino y ahora solo resta que el acuerdo quede firmado, algo que se dará en los próximos días, pero acerca del futuro y un posible retorno a los entrenamientos, el vicepresidente carbonero fue muy claro: “No hablamos de cuándo porque no lo sabemos pero estamos todos desesperados por volver porque la realidad es que se pierde plata todos los meses y cuanto antes empecemos mejor va a ser”.