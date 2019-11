Rodolfo Catino: “No corresponde que opinemos sobre el comunicado de Nacional”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“No corresponde que opinemos sobre el comunicado de Nacional. No lo hicimos en los últimos cuatro años y menos lo vamos a hacer ahora”, le dijo Rodolfo Catino al programa “100% Deporte” (Sport 890).

El vicepresidente aurinegro agregó que “es un tema de ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que les parece”.

Cómo es la operación que se le realizará a Walter Gargano y cómo será la recuperación By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Cómo es la operación que se le realizará a Walter Gargano y cómo será la recuperación

Consultado acerca de las supuestas presiones, Catino dijo que “nosotros no creemos en este tipo de presiones. Peñarol no lo ha hecho ahora. Tenemos una forma de gobernar en la presidencia de Jorge (Barrera) en la que hemos marcado una línea y nos mantenemos dentro de ella. Estas cosas no colaboran para nada”.

“Estamos enfocados en ganar el tricampeonato y tenemos un desarrollo institucional muy grande con la ciudad deportiva, la internacionalización de la marca y otras cosas más, por eso decimos que no es un tema nuestro y no debemos meternos”, explicó el consejero carbonero.

El tierno mensaje de Miska Gargano a su marido tras la lesión en el clásico By Ignacio Quartino MIRA TAMBIÉN El tierno mensaje de Miska Gargano a su marido tras la lesión en el clásico

Siguiendo en esa postura y sin entrar a hablar de Nacional, Catino expresó que “tenemos una línea y es la que queremos continuar. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere y yo no voy a opinar del comunicado de Nacional. No me corresponde pero sí me parece que están queriendo instalar que hay beneficios hacia Peñarol. No estoy de acuerdo y deberían ver las cosas de otra forma”.

Xisco: “No sabía cuál iba a ser mi futuro, pero apareció Peñarol y me cambió todo" By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Xisco: “No sabía cuál iba a ser mi futuro, pero apareció Peñarol y me cambió todo"

“Instalar que fuimos beneficiados en algún partido no estoy de acuerdo. Hay que mirar un poco más el campeonato. Yo podría hacer un video con cosas que perjudicaron a Peñarol, pero hablar de perjuicios cuando hay cosas tan dudosas no comparto”, insistió el vicepresidente aurinegro.



Las declaraciones de Carlos Sánchez

Consultado acerca de las declaraciones de Carlos Sánchez, el gerente deportivo de Peñarol, Rodolfo Catino dijo que “es una situación que debemos conversar en la interna del club y no por radio”.

“Esa declaración no me parece mal”, expresó Catino respecto a lo que dijo el “Tío” Sánchez que le hizo ganar más de 14 millones de dólares a Peñarol.



El Peñarol del próximo año

Rodolfo Catino dijo que ya se está trabajando en posibles contrataciones y que el club está siguiendo a varios futbolistas. Uno de ellos es Cristian Lema, quien ya jugó en el carbonero y luego se fue a Newells Old Boys de Rosario.

“Las noticias que salieron están muy deformadas porque Lema tiene contrato con Newells hasta mediados del año que viene. Es un jugador que interesa pero no hay que generar falsas expectativas. Yo llamé al representante pero no es una situación fácil”, dijo el vicepresidente de Peñarol.

Respecto a cómo se manejan en esta época, Catino contó que “está dentro de los trabajos normales que hacemos permanentemente de cara a los períodos de pases para saber la situación de cada jugador que nos interesa. En carpeta hay cerca de 25 jugadores que se están siguiendo y se está hablando”.

Carlos Sánchez a los que lo critican: “Me los paso por el forro del short” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Carlos Sánchez a los que lo critican: “Me los paso por el forro del short”

Consultado por la posibilidad de la llegada de Martín Rabuñal, Catino remarcó que “no podría decir si es cierto porque no me junté aún con la comisión de fútbol. El presidente me pidió que acompañara el tema de las contrataciones y en los próximos días veremos si hay más novedades”.