Rocco tiene una obsesión: que Progreso vuelva a entrar en una Copa

Progreso viene de empatar (1-1) frente a Peñarol y mañana visitará a Nacional en el GPC, aunque lo hará con muchas bajas, lo que obviamente preocupa al técnico Leonel Rocco.



“Venimos de sacar un empate importante frente a un grande. Me quedé conforme con el resultado, pero no con el rendimiento del equipo, creo que podemos dar más. El primer tiempo no me gustó nada. Ya hicimos la autocrítica con los jugadores, que siempre es importante. Estuvimos corrigiendo para mejorar muchas cosas de cara al partido con Nacional. Aunque llegamos muy complicados, con muchas ausencias. Intentaremos armar el mejor equipo posible”, dijo el técnico, quien perdió a Gularte (se fue a Perú con la selección), a Rosso y Lofreda (suspendidos), a Lalinde (desgarrado) y a Zeballos (salió sentido ante Peñarol) en duda.

“Nacional es un equipo con buenas individualidades que a la hora de jugar hacen diferencia. Sabemos que tienen dos bajas, la de los zagueros, pero tienen recambio”, afirmó sobre el rival, que viene del desgaste del partido del miércoles por la Copa frente a Inter. “Esa es una pequeña ventaja para nosotros, pero lo que más me preocupa es que mi equipo llegue de la mejor manera posible”, agregó.



“Hoy nuestro objetivo es entrar a una Copa después de 30 años. Lo dije desde el día que llegué al club. Es una obsesión que tenemos. Y trabajamos para eso”, reconoció Rocco, quien jugó la Copa Libertadores con Progreso en 1990. Pero no por eso deja de lado el torneo local. “Y por qué no ganar la serie y pelear la final del Intermedio. Este grupo es muy fuerte y parejo”.