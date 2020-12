"Fue un robo", así definió Alejandro Balbi el arbitraje de Pablo Giménez en el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Fue un robo”. De esa manera calificó Alejandro Balbi lo que sucedió en el encuentro clásico entre Nacional y Peñarol en el Campeón del siglo. De manera inmediata a la finalización del partido, Balbi dijo que es incuestionable que hubo dos jugadores aurinegros que invadieron en el penal de Agustín Álvarez Martínez, que hubo un clarísimo penal a favor de Nacional y que "el arbitraje de Pablo Giménez fue lamentable".

Además de remarcar la labor del juez fue “impresentable”, el vicepresidente de Nacional puso el ojo en la Comisión de Árbitros para que definitivamente empiecen a trabajar en la formación de mejores jueces de fútbol.

Balbi recordó que en materia de arbitrajes clásicos Nacional simplemente pudo tener garantías cuando en las finales intervino el videoarbitraje. En ese sentido evocó que a eso se llegó por diferentes hechos, en clásicos anteriores y hasta evocó el penal clarísimo que Jesús Trindade le hizo a Pablo García en el Clausura 2019 y que no fue cobrado por Leodán González. “La verdad que ya no sé qué tiene que suceder para que cobren un penal a favor de Nacional”, dijo Balbi a La Oral Deportiva (970 AM).

Al hacer mención a la actuación de Giménez, destacó la no sanción del penal de Fabricio Formiliano y el hecho de pasar por alto la invasión de Ariel Nahuelpan en el penal, lo que fue reclamado de manera inmediata por todos los jugadores tricolores. “Lo de este muchacho Giménez ya es reiterativo, no sé qué le pasa con Nacional. Realmente no logro entenderlo”.

El dirigente tricolor dejó entrever que la actuación de Giménez provocará un movimiento político a través de la AUF y de la Comisión de Árbitros.