Robbie Williams cantará en la ceremonia inaugural

La FIFA comunicó que Robbie Williams, uno de los iconos de la música pop mundial, y la soprano rusa Aida Garifullina, serán los encargados de amenizar la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018.



La fiesta del próximo jueves en el estadio de Luzhniki de Moscú, a desarrollarse antes del inicio del primer partido entre Rusia y Arabia Saudita, también contará con la presencia de la leyenda brasileña Ronaldo.



La ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018 tendrá en esta ocasión un formato diferente porque se centrará mucho más en el espectáculo musical y tendrá apenas media hora de duración.



Durante la ceremonia se homenajeará no solo al fútbol sino también al país anfitrión. Y se hará mediante una conmovedora interpretación a cargo de una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia, Aida Garifullina.



“Estoy muy contento y emocionado por volver a Rusia para una actuación tan única. He hecho muchas cosas en mi carrera, e inaugurar la Copa Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y muchos millones por todo el mundo es un sueño de la niñez”, afirmó Robbie Williams.



La producción del espectáculo, por su parte, correrá a cargo del canal de televisión ruso Channel One.