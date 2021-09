Robbie Robinson, el jugador convocado por Chile que se marchó para "evaluar" qué selección defender

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la intención de seguir buscando recambio en el plantel, Chile no solo apuntó a los jóvenes talentos del país trasandino, sino que también salió a buscar en el exterior. Así fue que de la mano de Martín Lasarte llegó el inglés Ben Brereton y para los juegos de esta triple fecha el estadounidense Robbie Robinson.

De todas maneras, con este último se dio una situación un tanto particular en las últimas horas debido a que luego de ser convocado por el técnico uruguayo, arribar a Chile e incluso entrenar con el plantel, decidió marcharse.

Robbie Robinson nació en Estados Unidos 22 años. De padre estadounidense y madre chilena, se crió en suelo norteamericano y allí comenzó a jugar al fútbol donde defendió al Charleston Battery y ahora al Inter Miami.



Claro está que por su madre, tiene la posibilidad de defender a Chile, pero también es evidente que puede lucir los colores de Estados Unidos y eso es lo que lo tiene en duda.



"En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs", publicó en una publicación de Instagram.



"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de la selección por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado", agregó.

La salida de Robinson también complica a Martín Lasarte ya que cuenta con un delantero menos, al menos, para el primer juego ante Brasil pese a que puede contar con la chance de citar a otro futbolista para los otros dos partidos.



"La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista", expresó en un comunicado la federación chilena.