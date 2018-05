River Plate basó su victoria ante Defensor Sporting en una defensa firme y en el orden de su mediocampo. Además, no perdonó en la situación más clara que tuvo cuando iban 19’ del complemento. Y justo el número 19, abrió el marcador en un partido que fue bastante discreto. Juan Manuel Olivera, solo tuvo que empujarla tras una buena jugada por izquierda de Facundo Boné.



Eduardo Acevedo colocó en el Saroldi un equipo alternativo, con ocho futbolistas que no son titulares habitualmente. Y eso también influyó. Es que los violetas juegan por la Libertadores el martes. Y esperan conseguir una victoria en su casa frente a Cerro Porteño para mantener la ilusión de clasificar a octavos.



La tarde de sol y el Prado invitaban al fútbol, pero no hubo buen juego en el Saroldi. En el primer tiempo hubo sólo dos chances para cada uno. La más clara fue del visitante. Pasada la media hora, Juan Manuel Boselli encaró solo hacia el arco de Nicola Pérez y eludió a varios rivales, pero su remate se estrelló en el palo.



En el segundo tiempo, el local fue algo más, pero los violetas también tuvieron sus canches. Rabuñal y Piquerez probaron de afuera ya que la defensa darsenera era difícil de vulnerar.



Ganó River Plate y lleva una racha de seis partidos sin perder. La de los violetas es adversa: por primera vez desde que dirige Acevedo sumaron tres derrotas consecutivas.

darsenero Tiscornia destacó la importancia de Olivera “Cada partido tiene su historia, Defensor es un rival dificilísimo más allá de que hoy cambiaron varias piezas. Por suerte pudimos ganar”, dijo Pablo Tiscornia, el DT de River. “Tenemos buenos circuitos de juego, y a eso apostamos, al juego. Con la velocidad y el buen manejo, somos un equipo difícil. La presencia de Juan (Olivera) en el área es muy importante, pero cuando no lo abastecemos pasa inadvertido. Hoy la primera que tuvo fue adentro”, agregó.