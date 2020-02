River Plate sale a escena en la Sudamericana

River Plate es el segundo equipo uruguayo en salir a escena en la Copa Sudamericana. Los darseneros visitarán hoy en el estadio Monumental de Lima a Atlético Grau. El partido no se juega en Piura porque el estadio de Grau no fue habilitado por la Conmebol.

El equipo peruano, desconocido por estos lares, jugaba en Segunda División en la temporada pasada, pero clasificó a la Sudamericana tras ganar la Copa Bicentenario. Y espera a los de Jorge Fossati con un equipo totalmente renovado, donde se destacan los colombianos delanteros Cristian Lasso y Jefferson Collazos y tiene técnico nuevo.

Los darseneros llegaron el domingo a Lima y se hospedaron en el hotel Casa Andina en el barrio Miraflores. Esa misma tarde entrenaron en el complejo de Alianza Lima.

“Estamos bien. Tuvimos los contratiempos normales de estos viajes, como tener que levantarse a las cuatro de la mañana para ir al aeropuerto y dormir poco o nada en el vuelo. O demorar casi una hora y media para ir al complejo de Alianza a entrenar, aunque debíamos haberlo hecho en 20 minutos. Pero el plantel está bien, muy concentrado y con muchas ganas. No le ponen mala cara a nada, por más inconvenientes que haya”, contó el técnico darsenero Jorge Fossati desde Lima.

Ayer el plantel visitó el estadio Monumental donde se llevará a cabo el partido esta noche, pero sólo le permitieron estar en el campo de juego cinco minutos. Y solamente para caminar en la cancha.

Al enterarse de cómo era la cosa, Fossati evaluó ni ir a reconocer el escenario, pero como finalmente decidieron entrenar en una cancha sintética que está junto al estadio, lo hicieron. “No hubiéramos ido si tuviéramos una cancha más cerca, pero al final fuimos. Al menos sirvió para que los jugadores estiraran las piernas, conocieran el estadio y sobre todo para que pudiéramos calcular el tiempo que nos va a llevar hoy llegar desde el hotel”, explicó Fossati. Y pasó a analizar a su rival.

DE LA B. “Grau es un equipo nuevo, que clasificó a la Copa Sudamericana estando en la B. Pero se ha renovado mucho. El técnico también es nuevo aunque tiene recorrido”, añadió el “Flaco” refiriéndose a su colega, Pablo Zegarra, un exdelantero peruano que dirigió a Sporting Cristal durante tres temporadas.

“Es un equipo con las clásicas características peruanas, que prioriza la tenencia de la pelota y el jugar prolijo. Suele jugar con un 4-2-3-1 y tiene un contragolpe muy rápido, con dos jugadores colombianos. Un enganche con muy buen pie. El ataque de Grau es respetable, pero también tiene sus lados vulnerables”, analizó el entrenador darsenero.

“No pienses que voy a decir que vinimos a ganar y esas cosas lindas que se suelen decir en estos casos. Todo depende de cómo se dé el juego. Pero no hay que enloquecerse, son dos partidos. Tenemos que jugar con inteligencia”, finalizó el técnico a quien presentan en Perú como el ganador de la Copa Sudamericana con Liga de Quito de Ecuador en 2009.



Y como la Copa Sudamericana le cae tan bien a Fossati, los hinchas darseneros se ilusionan con llegar lejos. O al menos con empezar hoy en Lima consiguiendo una victoria de visitante.

juvenil

Arezo no viajó a Lima

Matías Arezo, quien terminó el domingo su participación en el Preolímpico de Colombia, puedo haber viajado directo a Lima, pero la conectividad no era la ideal. Hubiera salido de Bogotá recién de tardecita y llegaba de madrugada. Además, no se sabía como estaba el juvenil ni si iba a jugar el último partido. Y River no quiso llamar a Ferreyra.