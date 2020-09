En partido de jugadas polémicas, Liverpool logró un segundo triunfo consecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool que empezó mejor, al final se vio obligado a aguantar el resultado para lograr su segundo triunfo consecutivo. El equipo de Román Cuello jugó mejor en la primera mitad, en la que se puso en ventaja a los 20 segundos, pero al final terminó venciendo a River Plate en el Parque Saroldi por la sanción de un penal que no existió.

También es cierto que la reacción de River no hubiese sido tan productiva en el marcador si no hubiese mediado otra equivocación del árbitro Diego Riveiro, porque su gol para empatar el partido debió ser invalidado.

Para el negriazul no deja de ser bueno el hecho de acumular dos imposiciones consecutivas y ambas por 2-1: frente a Danubio y River Plate, después de haber perdido ante Peñarol en el Campeón del Siglo.

Eso sí, queda claro que malas decisiones del árbitro Riveiro marcaron la segunda etapa del partido que Liverpool obtuvo en el Saroldi. Como fue dicho, las dos jugadas que terminaron moviendo el marcador no fueron lícitas. El gol de Ribair Rodríguez para el empate parcial de River Plate no debió ser validado por falta previa y el penal sancionado a Maximiliano Calzada que le posibilitó a Juan Ignacio Ramírez poner el 2-1 no existió.

El partido despegó a todo tren, porque el Negraziul no le permitió ni acomodarse a River Plate. A los 20 segundos de juego una acción rápida creada por la izquierda terminó siendo definida por la otra banda. El juvenil Ezequiel Escobar abrió el marcador en el Saroldi.

El Negriazul estuvo muy cerca de ampliar la diferencia en el remate del primer tiempo y otra vez por medio de Escobar. Una nueva llegada por derecha después del pase de Agustín Ocampo fue aprovechado por el "Quelo" y su remate dio en el ángulo.

En la segunda mitad Jorge Fossati tomó la decisión de realizar algunos cambios y los ajustes hicieron a River Plate más ofensivo. Así se hizo más fuerte y más intenso. River acarició el empate en dos ocasiones, una de ellas el caño le negó la conquista a Facundo Vigo, y en la otra el propio Vigo no definió bien dentro del área.

Al final Liverpool realizó cambios para sostener el resultado y lo logró.

detalles Integraciones, goles y cambios

RIVER PLATE: Gastón Olveira; Guzmán Rodríguez, Gonzalo Viera (48' Ribair Rodríguez), Santiago Brunelli; Nicolás Rodríguez, Sebastián Píriz, Maximiliano Calzada, Facundo Silvera (76' José Neris); Facundo Vigo; Matías Alonso

(57' Juan Manuel Olivera) y Mauro Da Luz (57' Matías Arezo).

DT: Jorge Fossati.

LIVERPOOL: Sebastián Lentinelly; Jean Pierre Rosso, Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Camilo Candido; Hernán Figueredo (88' Guillermo Firpo), Martín Fernández, Agustín Ocampo (68' Fabricio Díaz); Ezequiel Escobar (68' Diego Cor), Juan Ignacio Ramírez (88' Alex Vázquez), Martín Correa (92' Gastón Pérez).

DT: Román Cuello.

Goles: 20" Ezequiel Escobar (L), 66' Ribair Rodríguez (RP) 70' Juan Ignacio Ramírez, de penal (L)

Amarillas: Facundo Silvera, Sebastián Píriz, Gonzalo Viera, Juan Manuel Olivera, Guzmán Rodríguez (RP), Jean Pierre Rosso, Sebastián Lentinelly (L)