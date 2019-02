River Plate goleó a Racing antes del viaje a Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

L a contundencia que tuvimos en el primer tiempo, fue lo que obviamente cambió el partido. Teníamos que haber seguido así en el segundo tiempo, pero lo que me deja conforme es que si bien Racing tuvo el dominio, no tuvo situaciones claras de gol. Defendimos bien”, así analizó Jorge Giordano, el técnico de River Plate, la amplia victoria de su equipo frente a Racing.

Un triunfo que consiguieron un día antes de volar a Brasil para enfrentar el martes a Santos en el partido de vuelta de la Sudamericana. Y con varios titulares que fueron reservados, justamente por eso.

Con dos goles de José Neris, el segundo un golazo porque eludió a varios, incluso al arquero antes de marcar, y otro de Gabriel Leyes, que colocó la pelota contra el palo, los darseneros se fueron al descanso ganando 3 a 1.

Es que Racing, tras el golpe de recibir tres goles seguidos en diez minutos, reaccionó y pudo descontar por intermedio de Gastón Alvite.

El complemento fue diferente, obligados por la diferencia, los de Tejera salieron a buscar descontar y River se replegó bastante. Cuando podía trataba de salir de contragolpe para aprovechar los espacios que dejaba el rival. Eso de ver a su equipo tan atrás no le gustó a Giordano que gritaba constantemente que salieran. “Es difícil en el fútbol uruguayo saber jugar con tres goles de diferencia”, explicó.

Tejera mandó a la cancha a Líber Quiñones y su equipo buscó el gol por todos lados, pero River se defendió bien. Y cuando el partido agonizaba Facundo Silvera, que había ingresado, marcó el cuarto, con enganche y todo.

El ánimo no puede ser mejor para subirse hoy al avión. “Vamos con un buen estado de ánimo, pero sabemos que va a ser difícil. Santos de local va a tener otra intensidad. En el partido hay que concretar las situaciones que nos queden, sean tres, cuatro o cinco, lo que no pudimos hacer en el Franzini. De todas maneras, tengo esperanzas de conseguir la clasificación. Yo creo que es posible. Tenemos que trabajar el partido, pero es posible”, dijo el floridense quien no ocultó que el planteamiento y el equipo va a ser muy similar al del Franzini.