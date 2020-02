River Plate tiene un especialista y un hombre récord

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate se trae un resultado muy importante de Perú. Es cierto que con lo que fue el primer tiempo de los dirigidos por Fossati pudieron regresar con la serie ya cerrada, pero no es habitual que un equipo uruguayo gane de visitante.

River Plate lo hizo de la mano de un especialista en la pegada como es el “Ojito” Nicolás Rodríguez y un hombre récord como Juan Manuel Olivera. El número 19 es el jugador con más ediciones disputadas de Copa Sudamericana y además se despachó con el primer gol, tras un córner del “Ojito” que no puede pegarle mejor a la pelota.

“Estamos muy contentos. Hicimos un primer tiempo muy bueno en el que nos asemejamos a lo que queremos ser como equipo. En el segundo tiempo sentimos el ritmo, ya que era nuestro primer partido oficial. Pero nos vamos con sensaciones muy positivas. Arrancar la temporada de visitante en una copa internacional, frente a un equipo que conocíamos poco y que juega un fútbol diferente al que se juega en Uruguay, no es fácil”, dijo el “Ojito” desde el hotel Casa Andina, donde se hospedaron los darseneros en el barrio Miraflores de Lima.

“Tuvimos varias chances claras para liquidar la serie, lástima el gol de ellos al final que maquilla un poco. Pero la serie está abierta y tenemos muchas expectativas de pasar de fase”, agregó el especialista en colocarle pelotas exactas a sus compañeros en la cabeza, como hizo con Olivera primero y con José Neris después.

"Ojito" Nicolás Rodríguez El plus de Fossati, que ya ganó la Sudamericana “Todos estamos al tanto de que él ya la ganó y el sueño de llegar lo más lejos está. Pero Fossati influye siempre. Él y su cuerpo técnico nos jerarquizan. Es un plus para nosotros y nos ayuda en muchos aspectos del día a día que de repente no se ven”, reconoció el “Ojito” Rodríguez.

“Son cosas que se trabajan, lo hacemos como equipo. El primero fue una pelota quieta y el segundo un desborde que por suerte pude conectar con José (Neris), que marcó un golazo de cabeza”, explicó quien fue elegido como el mejor de la cancha en la transmisión televisiva.

Olivera. Marcó el primer gol darsenero y alcanzó un récord. Foto: AFP.

JM19. “Para ser el primer partido oficial del año jugamos gran parte del mismo a un nivel muy aceptable. Y pudimos aprovechar al menos dos pelotas de las que nos puso el ‘Ojito’ que hizo un gran partido como la mayoría de los compañeros”, dijo por su parte, Juan Manuel Olivera, quien no tenía ni idea antes del juego que era el futbolista con más Copas Sudamericanas. Tampoco sus compañeros, que recién lo felicitaron en la cena.

Juan Manuel Olivera No sabía lo de su récord en Sudamericana "Me enteré después del partido porque amigos y familiares me empezaron a mandar capturas de pantallas felicitándome. Denota un poco la edad, je. Hablando en serio, me puse contento y orgulloso”.

“No estaba al tanto. Me enteré después del partido porque amigos y familiares me empezaron a mandar capturas de pantallas felicitándome”, contó Olivera, quien no le da demasiada importancia al asunto. “Denota un poco la edad, je. Me puse contento y orgulloso”, reconoció quien jugó la Copa Sudamericana con siete equipos. “Con Universidad de Chile fue con quien pude avanzar más, creo que a semifinales. Pero nunca tuve la posibilidad de llegar a la definición de ninguna”, dijo quien no niega la ilusión de llegar lo más arriba posible con River. Después de todo Fossati ya sabe lo que es ser campeón de una Sudamericana.

EL PLUS. Que el técnico ya haya ganado la copa influye para los futbolistas.

Olivera lo comparte, pero sabe que no hay que descuidarse. “Al ser mata-mata nuestros objetivos son a corto plazo: pasar esta fase e ir viendo. Sabemos lo importante que son los cruces. Tampoco podemos confiarnos más allá de esta llave. Nos volvemos tranquilos con el resultado obtenido y con lo hecho, pero siendo conscientes también de que no nos podemos relajar. Nosotros hicimos un buen partido por muchos minutos, pero Atlético Grau mostró sus cosas también”, admitió el delantero, quien se siente muy bien en River. “Me siento muy querido y muy respetado dentro del plantel. Y eso es importante. Estoy muy agradecido con los compañeros y la gente del club”.

“Además de tremendo jugador, es tremenda persona y nos pusimos muy contentos por su récord”, añadió el “Ojito”.