River Plate comunicó que no se presentará a jugar frente a Atlético Tucumán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las instalaciones de River Plate están cerradas desde anoche, cuando se retiró de la concentración el último futbolista profesional que quedaba, después de la decisión del club de no presentar al equipo como una medida de prevención contra la pandemia desatada por el coronavirus.

El Estadio Monumental, entonces, está blindado. Hoy a las 17.45 está programado el partido con Atlético Tucumán, cuya dirigencia aseguró ayer que presentará al equipo pese a que gran parte del plantel prefiera no jugar. ¿Cómo harán Atlético y la terna arbitral para ingresar, entonces? La idea de la comisión directiva de River es habilitar el playón, y que toda la burocracia se resuelva allí. Con Marcelo Gallardo, el capitán Leonardo Ponzio y Rodolfo D'Onofrio, el presidente del club, lejos del lugar.

Uruguay, sin deporte por coronavirus, sigue tendencia mundial: ¿por cuánto tiempo? By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Uruguay, sin deporte por coronavirus, sigue tendencia mundial: ¿por cuánto tiempo?

En el playón de estacionamiento, contiguo al Monumental, el árbitro Germán Delfino podría redactar el acta que asiente la no presentación de River y sí, en cambio, la de los tucumanos. Según el reglamento, debe tener una tolerancia de 15 minutos, por lo que deberá esperar hasta las 18 para tomar una decisión. La posibilidad de que el árbitro haga rodar la pelota en el césped para constatar si el partido puede jugarse o no está descartada, ya que ni los vestuarios ni el campo de juego estarán abiertos.

Así, la terna arbitral y el plantel de Atlético (si es que acatan la decisión de sus directivos) harían los trámites en el playón y, una vez redactado y firmado, el informe de Delfino se elevará al tribunal de Disciplina de la AFA, que será el encargado de juzgar el caso. El artículo 109 del reglamento de transgresiones y penas es claro: al club que no se presenta a jugar se le da por perdido el partido, se le descuentan tres puntos y recibe una sanción equivalente a 2250 entradas generales ($1.575.000).

Confirmado: el fútbol uruguayo fue suspendido por coronavirus By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Confirmado: el fútbol uruguayo fue suspendido por coronavirus

Por lo pronto, River cumplió con la medida anunciada ayer, y hoy tampoco abrió el predio de Ezeiza para que se jugaran los partidos de inferiores de Superliga frente a Lanús. Ni mandó a sus futbolistas de otras categorías que debía medirse con su similar granate.

Los dirigentes de Atlético quieren jugar; el plantel no



Los futbolistas Cristian Erbes, Ariel Rojas y el capitán, Cristian Lucchetti, hicieron pública la postura del plantel de Atlético de no presentarse a jugar el partido de hoy frente a River. "Nuestra postura es no jugar. No solo está en juego nuestra salud, sino la de nuestra familia. Lo ideal hubiera sido suspender todo. No se tomaron medidas lógicas. No hablamos con los jugadores de River, pero sabíamos que su postura era suspender la fecha", dijo Lucchetti en declaraciones a FM 94.7.

Sin embargo, el club decano emitió un comunicado en el que apoya la decisión de la Superliga de amenazar a River por su decisión de no presentarse: "El club acata y comparte en todos sus términos el comunicado emitido por Superliga. Por lo tanto, nuestra institución se presentará este sábado a jugar el partido de acuerdo a la programación establecida oportunamente", dice la entidad que preside el diputado nacional Mario Leito. Un dirigente que, curiosamente, era junto a D'Onofrio uno de los sostenes de la vieja Superliga hasta que Mariano Elizondo renunció. Ahora, con Marcelo Tinelli al mando, Leito se alineó, y D'Onofrio quedó del otro lado. La foto de hoy es una prueba contundente.