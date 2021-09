River Plate 0-0 Cerrito: Media hora con pocas oportunidades para anotar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate recibe a Cerrito (Parque Saroldi, hora 15.30, VTV Plus) en el debut de ambos en el Torneo Clausura, en el cual tienen sus objetivos claros. El del darsenero es mantenerse en posiciones de copas internacionales (está quinto) y el del auriverde es confirmar su permanencia (está fuera de zona roja).

La previa

River Plate: El equipo que dirige Gustavo "Chavo" Díaz está quinto y se reforzó convenientemente. Mantuvo a su joya, Matías Arezo, así como al Chory Castro, quien cuando ingresa marca diferencia. Para el fondo incorporó al zaguero Felipe Carvalho (titular), en el medio a Pablo González y el extricolor Pablo García y en ofensiva a Mauricio Affonso. River hace tres partidos que no pierde y el último lo ganó 2-0 sobre Nacional.



Cerrito: Roland Marcenaro mantuvo el plantel con el que afrontó el Apertura. No sufrió altas ni bajas. El auriverde está noveno y en general hizo un buen Apertura, por más que lo cerró con una dura derrota 3-0 ante Liverpool. En los últimos dos partidos no anotó.