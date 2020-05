En River se ilusionan cada vez más con el regreso de Gonzalo Higuaín a Núñez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate se ilusiona con el regreso de Gonzalo Higuaín al Monumental de Núñez. Si bien el “Pipita” había dicho hace algunas semanas que su intención era respetar y terminar el contrato con Juventus, todo podría cambiar.

Es que según el portal tuttosport.com, el club italiano está interesado en Julián Álvarez, una de las grandes promesas de la cantera millonaria, pero además habría otro juvenil en la negociación que se daría antes que Higuaín finalice el vínculo con la “Juve”.

"Al igual que ocurrió con Bentancur en el momento del regreso de Tevez a Boca Juniors, Julián Álvarez, el talento de los Millionarios, puede llegar al blanco y negro si se concreta lo de Higuaín", publicó el portal italiano acerca de esta negociación que concretaría un sueño de muchos hinchas millonarios: ver al 9 nuevamente con la banda roja.

Pero no todo es tan fácil porque el portal europeo sentencia y deja muy en claro que no se trataría de un trueque ya que con eso no se cubriría el dinero que pretende Juventus por una temprana salida del “Pipita” y por ende, la idea es que se incluya a otros futbolistas juveniles del millonario en la negociación.

Gonzalo Higuaín tiene contrato con Juventus hasta mediados de 2021 y River Plate podría esperar un tiempo más para que el delantero argentino pueda llegar a Núñez en condición de libre y sobre todo, teniendo en cuenta que la actividad está detenida por el coronavirus.