River y Boca molestos con Cunha

Visto el resultado de la final en la que se coronó River Plate, son los hinchas de Boca los que más protestan teniendo en cuenta la expulsión de Wilmar Barrios.

Si los xeneizes se hubieran consagrado, todos los simpatizantes del Millonario se habrían sentido despojados del trofeo entendiendo que la jugada entre Esteban Andrada y Lucas Pratto era penal.

Lo cierto es que el arbitraje de Andrés Cunha tuvo sus altibajos y luego de sobrellevar un primer tiempo correcto, sin errores e imponiendo su presencia en el juego, tuvo un complemento y un alargue que para muy pocos puede ser considerado como bueno.

Iban 28 minutos de juego cuando Leonardo Ponzio fue presionado por Nahitan Nández. Éste le robaba la pelota y recibió una infracción. Cunha cobró y amonestó al capitán de River en una correcta decisión. La misma que tuvo minutos más tarde cuando Pablo Pérez le entró duro a Enzo Pérez.

En el segundo tiempo la historia fue otra y fueron tres las jugadas de las que más se hablan por estas horas y la realidad es que hay dos en las que gran mayoría de la opinión pública está de acuerdo: el choque de Esteban Andrada sobre Lucas Pratto y la plancha de Javier Pinola sobre Nahitan Nández.

Y es que la gran mayoría del mundo fútbol asegura que en una le erró y que en la otra estuvo perfecto. Era penal. Pratto llegó antes a la pelota que el arquero de Boca y este se lo lleva por delante provocando la caída del “Oso”.

No era penal. La plancha de Javier Pinola dentro del área de Boca fue protestada por todos los jugadores xeneizes que entendían que debía cobrar la pena máxima. De forma correcta, Cunha sancionó tiro libre indirecto.

De estas tres, la expulsión de Wilmar Barrios es la que más polémica genera porque algunos entienden que fue bien expulsado y otros que no. El colombiano va fuerte abajo y si bien va a trancar, luego pisa en el estómago a Palacios.

Protestas hubo y muchas. Los hinchas en redes molestos. La prensa argentina lo criticó duramente el árbitro uruguayo, pero lo cierto fue que ambos equipos terminaron molestos, aunque Cunha no tuvo punto medio, tuvo muy buenas y muy malas.

LA TECNOLOGÍA NO TRABAJÓ

¿Por qué el VAR no entró en acción?

El choque entre Esteban Andrada y Lucas Pratto fue una jugada complicada. Y más allá de que se aprecia claramente que el delantero llega antes a la pelota, habría que estar en los zapatos de Andrés Cunha. Ahora, ¿por qué no se utilizó el VAR? La herramienta, que era comandada por el uruguayo Leodán González, estaba disponible precisamente para ayudar a los tres árbitros que estaban en cancha, pero no fue utilizada al menos entonces. Cunha ya tenía tomada su decisión y seguramente habrá estado a la espera que desde el VAR fuera notificado de alguna situación extraña para acercarse al monitor al lado del campo y observarla una vez más. De todas maneras, sus compañeros en el VAR no observaron nada extraño y eso fue lo que terminó llevando a que el juego continara. Al ser consultado sobre la no utilización del VAR, el exárbitro argentino Ariel Scime aseguró: “Los árbitros con el VAR están condicionados. Se nota que no tiene los efectos deseados. Los hechos los analiza el VAR; los derechos los tiene el árbitro”.