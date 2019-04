¿River aceptará el reto de ser el protagonista?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Venimos estudiando al rival hace días, mirando videos de los últimos partidos que ellos jugaron, trabajando los movimientos que realizan y obviamente mejorando nuestras falencias”. Las palabras son de Mauro Da Luz, el joven de 24 años que será titular mañana en el Gran Parque Central, cuando River Plate visite a Nacional en el marco del Torneo Apertura.



River Plate no ha logrado encontrar una secuencia de buenos resultados. El equipo de Jorge Giordano tiene ocho puntos en la tabla (dos triunfos) y está décimo, a un punto de su rival de turno.



“Después de lo que pasó en la Copa Sudamericana tuvimos un bajón, no hemos encontrado una regularidad; pienso que es un tema de cabeza, porque tenemos material y jugadores para sacar mejores resultados”, admitió Da Luz. Es que no hay que olvidar que River Plate eliminó de la competencia internacional al Santos de Jorge Sampaoli.



Sobre la rotación que empezó a experimentar Nacional por la doble competencia, el puntero señaló que “pese a jugar con distintos futbolistas en los dos torneos, venimos trabajando en base a lo que es plantel local y son los que venimos estudiando”.



Da Luz admitió que suele estudiar a sus marcadores: “Me gusta conocerlos, saber si suben al ataque, si son buenos marcando, porque siempre intento atacar sus debilidades”.



Y subrayó que “ellos nos van a esperar porque es el estilo de juego que están teniendo con el nuevo técnico. En base a eso trataremos de hacer nuestro planteamiento”.



Giordano colocará su habitual 4-3-3 aunque no hay certezas de quién será el lateral izquierdo ni el tercer volante. El resto del equipo será con Gastón Olveira, Claudio Herrera, Iván Silva, Agustín Ale, Sebastián Píriz, Maxi Calzada, Da Luz, Urruti y Olivera.