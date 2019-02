Los dos rivales de Uruguay llegan con bajas sensibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 11 de enero Puerto Rico recibió la peor noticia de cara a la última ventana de la Eliminatoria. Su máxima figura, el base José Juan Barea, se lesionó en un partido de los Dallas Mavericks en la NBA y no iba a poder jugar los partidos contra Argentina y Uruguay que marcarán el destino en la clasificación al Mundial.



Esa misma baja (confirmada como ruptura del tendón de Aquiles) será un punto a favor de la Celeste, que ahora enfrentará a un rival con menor nivel individual. Es que el jugador que hace 12 temporadas juega en la NBA era el de mejor valoración entre los 10 encuentros de su selección, además de líder en puntos y asistencias (17 y 6.5 de promedio, respectivamente).

Los boricuas tampoco contarán con Ángel Rodríguez, ya que el base de Maccabi Haifa de Israel tiene una lesión en su hombro izquierdo. Y si bien de parte de los hinchas y la prensa se consultó por el regreso de un histórico como Carlos Arroyo (con 13 años en la NBA), el presidente Yum Ramos de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico lo descartó rotundamente luego de su retiro de la selección.



De todas formas, Puerto Rico jugará con la ventaja de la localía en los dos últimos encuentros, el primero contra una Argentina que no citó a todos sus jugadores por ya tener asegurado su presencia en el Mundial de China como son los casos de Luis Scola y Nicolás Laprovittola.

Ayon. El pivot de Real Madrid tiene 15 puntos de media. Foto: FIBA

Pero siguiendo con los rivales celestes, México tampoco contará con todos sus jugadores por un caso similar al de la Albiceleste aunque opuesto. No citará a todos sus jugadores, pero no por la clasificación asegurada, sino por la eliminación ya decretada. Así es que Uruguay cuando el viernes 22 juegue en Monterrey no tendrá enfrente a Gustavo Ayón, Francisco Cruz, Paul Stoll y Alex Pérez, entre otros.



Ayón es pivot del Real Madrid y en la Eliminatoria ha sido el jugador más importante para México: tercero con más puntos (15 de promedio), líder en rebotes (11) y segundo en asistencias (4.8). Cruz, escolta de Montakit Fuenlabrada (también de España), fue el segundo más clave con promedio de 20 puntos (líder). Pérez fue el tercero más decisivo (15.5 unidades; 3.5 asistencias). Stoll es líder en asistencias con 5.7 de promedio. Una situación favorable para Uruguay.