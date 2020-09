Rivaldo a Koeman y Bartomeu: "Suárez se ganó el derecho a continuar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una leyenda del FC Barcelona,. el brasileño Rivaldo, envió un mensaje claro al técnico Ronald Koeman al FC Barcelona que presidente Josep Maria Bartomeu, al establecer que Luis Suárez, que este jueves está en Perugia para realizar el examen de italiano, "se ganó el derecho a continuar en el club".

Rivaldo defendió al "Pistolero" por el lugar que ocupa en la historia del club y también por su nivel deportivo. “Aparentemente Suárez no se va a mover del Barcelona ni se irá a la Juventus. Y a mí me parece bien, porque Suárez se ha ganado el derecho a continuar, aun incluso después de que el entrenador le dijera que no cuenta con él" y agrego:

"Tiene contrato, es un gran jugador y no podemos olvidar que es el tercer máximo goleador en su historia, así que me parece normal su postura”

Rivaldo también sugirió que Koeman debería dosificar los esfuerzos de Lionel Messi y Suárez. “Los dos están por encima de los 33 años. Por eso creo que Koeman debería cuidar más que nunca su estado físico, dosificarlos para que lleguen bien a los momentos de la temporada”, insistió.

“Si Koeman dosifica más a Suárez y Messi, otros jugadores como Ansu Fati o Griezmann podrían tener más galones. Creo que sería una transición perfecta para el momento en el que Messi y Suárez se marchen”, valoró.