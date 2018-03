A ritmo sudamericano el PSG se va arrimando a la conquista de la Liga

El argentino Ángel Di María y el brasileño Dani Alves dieron con sus goles una trabajada victoria al París SG este domingo ante el Niza (2-1), que se había puesto por delante, y que sitúa al conjunto de Unai Emery un paso más cerca del título en la Ligue 1.



Con nueve victorias consecutivas y 17 puntos más que su inmediato perseguidor, el Mónaco, el PSG está a las puertas de certificar el séptimo título liguero de su historia, cuando restan ocho fechas para el final del campeonato.



Allan Saint-Maximin abrió el marcador para el Niza (17), pero Di María apenas dio tiempo para que los locales disfrutasen del resultado al anotar con un disparo con el exterior de su zurda previo túnel al brasileño Dante (21).



Poco antes, el 'Fideo' había soltado una magnífica volea a centro del español Yuri Berchiche. El lateral vasco tuvo que ser sustituido en el descanso por problemas en un tobillo.



En la segunda mitad el PSG se mostró superior físicamente y Alves logró de cabeza (82) el tanto que hace al PSG aún más líder.



Desde su eliminación ante el Real Madrid en Liga de Campeones, el París SG lo ha ganado todo. Y Unai Emery saborea los últimos coletazos de su aventura francesa, si como todo parece indicar abandona el banco parisino a final de temporada.



"Tenemos 17 puntos de ventaja. Pero hemos jugado un partido más que nuestros rivales. Después de la derrota ante el Madrid hemos reaccionado muy bien (...). Nos queda la final de la Copa de la Liga ante el Mónaco, la Copa de Francia y el final del Campeonato. Disfruto de cada día, cada partido, y aprovecho cada momento con este equipo", explicó el técnico vasco.



Emery acertó con los cambios, sustituyendo al uruguayo Edinson Cavani por el belga Thomas Meunier, lo que permitió adelantar la posición a Alves.

El Niza, tercero en la última edición de la liga francesa, recobró sensaciones de la mano de un gran Mario Balotelli. El delantero italiano, que no fue convocado esta semana con la 'Azzurra', estrelló un balón en el larguero (75) y fue un quebradero de cabeza para la zaga parisina.



"Un partido no dura 45 minutos, sino 90 minutos", lamentó el entrenador del Niza, Lucien Favre. "También lamento los dos goles, que fueron totalmente evitables".



"Es una victoria importante para olvidar un poco la eliminación ante el Real Madrid, que nos hizo mucho daño", afirmó por su parte el brasileño Thiago Silva.



Horas después, el Nantes (6º) del italiano Claudio Ranieri no pasó del empate a uno ante el colista Metz.



El PSG se dejó la temporada pasada en Niza sus opciones de ganar el título liguero al perder 3-1, pero en esta ocasión, está un paso más cerca de tomar el testigo del Mónaco.