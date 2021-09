Richarlison vs. Arturo Vidal: "¿Y a este payaso quién lo conoce?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Brasil venció este jueves a Chile 1-0 como visitante, en el marco de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y se asentó aún más en su puesto de único líder despegado del resto.

Pero lo cierto es que Richarlison no formó parte del plantel de Tite para enfrentar al conjunto del uruguayo Martín Lasarte, sino que el delantero del Everton no pudo sumarse a la Canarinha en esta oportunidad, ya que no pudo viajar porque los clubes de la Premier League no quisieron ceder a sus futbolistas.

¿Cómo se generó la pelea entonces? La mala onda dicta desde los cuartos de final de la Copa América, cuando Brasil también ganó 1-0 sobre Chile, pero en un partido donde el juez argentino, Patricio Loustau, desempeñó un papel que fue bastante criticado.



"El bicampeón te puso de rodillas”, escribió Arturo Vidal en una historia en Instagram junto a una foto de Tite. “Nos vemos en Chile, pero sin ayuda”, agregó.

En respuesta a ello, el delantero de la Canarinha posteó el dicho de Vidal junto a una foto de sus compañeros festejando el gol de este lunes en el Estadio Monumental de Chile y unos ojos bien abiertos.

Como era de esperar, a Vidal no le gustó nada y respondió enseguida. “¿Y a este payaso quién lo conoce?”, escribió el chileno y añadió una foto del delantero del Everton con la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero le agregó un emoticón de un payaso sobre su cara.