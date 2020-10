Richarlison recibió 10.000 mensajes en cinco minutos por culpa de Neymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero de la selección brasileña de fútbol y del Everton inglés, Richarlison, no tiene más remedio que cambiar su número de teléfono después de haber recibido 10.000 mensajes en cinco minutos gracias a que Neymar lo compartió accidentalmente en una transmisión en vivo en Twitch.

El problema se originó porque la estrella del París Saint-Germain estaba disfrutando de un videojuego cuando recibió una llamada de su compañero del combinado brasileño.

5 minutos e já tem mais de 10 mil msgs🤦🏽‍♂️ obrigado @neymarjr — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 18, 2020

De manera automática, "Ney" dio vuelta a su teléfono para mostrar, sin querer ante la cámara el número de Richarlison. Los espectadores de la transmisión en vivo pudieron observar con claridad lo sucedido y Neymar se dio cuenta de inmediato de su error y se lo confesó a Richarlison segundos después, mientras hablaban por FaceTime. "Hola chicos, quien me llame va a ser bloqueado", dijo. "No me llames", añadió.

Pero mientras Neymar continuó transmitiendo en vivo jugando Counter Strike, un juego de disparos en primera persona, en Twitch, la súplica de Richarlison fue ignorada y su teléfono explotó con mensajes de texto y llamadas.

😂🤣🤣😂 você é querido pela galera !!!! — Neymar Jr (@neymarjr) October 18, 2020

En Twitter, Richarlison reveló que había recibido decenas de miles de mensajes cortesía del error de Neymar. "5 minutos y ya más de 10 mil mensajes, gracias @neymarjr", escribió.

En respuesta, Neymar envió cuatro emojis risueños y agregó: "¡¡¡Los chicos te quieren !!!".

La naturaleza de los mensajes sigue sin estar clara, pero la divulgación pública de su número privado se produce en medio de una investigación de la policía de Merseyside sobre "amenazas y delitos de odio" dirigidos contra Richarlison y su compañero de equipo en el Everton, Jordan Pickford.