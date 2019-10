Richard Morales: "Lugano está siendo muy injusto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Richard Morales afirmó en la noche de este miércoles que está peleado con Diego Lugano, el excapitán de la selección uruguaya.

En el programa Punto de Partida de Directv Sports, el "Chengue" señaló que "estoy peleado con Lugano. Él seguramente conmigo no porque nunca me ha contestado, nunca me ha hablado. Ahora creo que sí porque está siendo muy injusto con jugadores que están viviendo cosas que él las vivió. A mí me duele mucho".

El exdelantero agregó que "Lugano sabe quién soy, sabe cómo soy, sabe lo que he hecho por él en su carrera y me indigna mucho la disparada, el no tener un diálogo, porque tampoco uno es un ogro, que va con los guantes de boxeo puestos. El que me conoce sabe que manejo las cosas hablando porque me creo capaz. Hoy ya no me interesa hablar , ya lo intenté y no tuve respuesta".

Sobre su último pasaje en Argentina, como ayudante de Paolo Montero en Rosario Central, afirmó que "los hinchas de Central nos acompañaron al lado a los balazos diciendo que iban a ir hasta la muerte con nosotros".