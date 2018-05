El rezo del Guerrero

La vida podría volver a tener un brillo muy especial para un delantero de 34 años. Este jueves en Lausana, Suiza, ante el juzgado del Tribunal Arbitral del Deporte y junto a sus abogados, Paolo Guerrero sabrá si estará en el Mundial de Rusia 2018.



Aunque esta semana se cumplen seis meses desde su sanción, el peruano y su defensa intentarán probar su inocencia.



Y todo Perú reza por su gran Guerrero, porque no será lo mismo para los dirigidos por Ricardo Gareca ir a la gran cita del fútbol sin el jugador más emblemático de su equipo. Guerrero inspira, ilusiona. Fortalece el espíritu nacional. Es así, lo saben todos, detrás de sus carreras en la cancha van las ilusiones de 32 millones de peruanos.



No será sencillo demostrar la inocencia. Como se recuerda, Guerrero dio positivo en el control antidopaje que se realizó tras el partido Argentina-Perú en Buenos Aires, la sustancia encontrada fue “metabolito de la cocaína benzoilecgonina”.



Sin embargo, sus abogados y el jugador son optimistas de que haya una resolución a su favor. “Mantenemos la misma estrategia de defensa, porque fue lo que realmente sucedió. Hemos adoptado cautela, pero confiamos en que Paolo Guerrero será absuelto. Este es el resultado más correcto”, señaló el abogado Bichara Neto al medio “Terra” de Brasil.



El jugador, en tanto, en las redes sociales publicó un mensaje con la fotografía que ilustraba su viaje a Suiza: “Siempre agradecido por el apoyo y las muestras de cariño! #cadavezmascerca #modoguerrero”.



Además, reiteró: “Tengo confianza en que todo se va a resolver, ya quiero estar de vuelta y entrenar con mis compañeros (de Flamengo) y jugar.



Este jueves se llevarán adelante dos audiencias en el TAS: en una será Paolo Guerrero vs. FIFA y en la otra la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) vs. FIFA y Paolo Guerrero. El jugador de la selección peruana está solicitando la absolución, mientras que la WADA aguarda la ampliación de su suspensión a dos años.

otros datos Sentencia Es probable que no se haga público un veredicto y que la sentencian se conozca dos semanas después desde el final del juicio.

El español Juan de Dios Crespo defenderá al jugador para que pueda reaparecer en Flamengo y a fines de mes ante Escocia.