A rezar por el “Mota”

Desde que Leonardo Ramos conformó esta sociedad a mediados del año pasado, Peñarol comenzó a encontrarse como equipo. Desde ahí, nace su fútbol. Es que se conocen de memoria de la selección. Le dan experiencia y jerarquía a este plantel. Ocurrió que faltó uno, pero nunca los dos a la vez. El próximo sábado ante Atenas, en Maldonado, será la primera vez que Leonardo Ramos deberá armar el mediocampo sin ellos: el “Cebolla” y el “Mota”.



Cristian Rodríguez se encuentra con la selección para disputar la China Cup y Walter Gargano se lesionó ayer en el choque contra Cerro. Sobre el final del partido, el volante se sintió solo y no pudo disputar los últimos minutos. La sanidad de Peñarol informó apenas terminado el encuentro que el sanducero sufrió un esguince de rodilla, pero puertas adentro del club prefieren ser cautos, ya que podría tratarse de algo más delicado.



Los gestos de dolor con los que se retiró el volante podrían derivar en un inconveniente más grave que un simple esguince: la zona de meniscos o mismo los ligamentos cruzados. Hoy se le realizarán estudios para conocer en detalle el alcance de la lesión. El jugador permaneció hasta ayer de noche junto a los doctores en Los Aromos, todavía con signos de dolor y la zona inflamada.



Mientras tanto, y pensado en el choque del sábado ante el conjunto carolino, Ramos ya sabe que deberá armar un nuevo doble cinco. Guzmán Pereira y Franco Martínez estarán desde el vamos con la difícil tarea de disimular la ausencia de los líderes carboneros. Con otro estilo de juego, habrá que ver cómo Peñarol se reacomoda sin el orden que le pone el “Mota” y la generación de juego que le aporta el “Cebolla”.



El lacacino volverá la semana próxima tras defender a La Celeste. ¿Y Gargano? La verdad se conocerá hoy. Las imágenes de ayer no fueron para nada alentadoras, pero los especialistas prefieren mantener la calma y esperar a los resultados para dar un diagnóstico. Por lo pronto, a los mirasoles solo les queda rezar para que no sea nada más grave que un esguince o distensión y el “Mota” pueda volver a las canchas en el corto plazo. “Leo”, en tanto, ya arma un nuevo doble cinco para ir al Este.