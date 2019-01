El Rey de América, de Guaymallén a Atlanta

El pibe humilde que a los 14 años dejó Mendoza para irse a probar suerte a Buenos Aires, hoy disfruta de ser el mejor jugador de América, pero se apronta para un nuevo gran desafío: la Major League Soccer de Estados Unidos.

“Estoy muy feliz por haber recibido este premio porque la verdad no lo esperaba. Sabía que estaba entre tres jugadores de River y hablamos algo con Franco (Armani) y ‘Juanfer’ (Quintero). Pero lo logré gracias a ellos también y es una alegría enorme”, le dijo Gonzalo Martínez a Ovación.

El “Pity”, que disfrutó de unos días en Punta del Este -donde recibió el premio a Mejor Jugador en la Encuesta América le Responde a El País-, aprovechó para hacer playa, navegar y salir con amigos, pero también visitar al plantel de River Plate que estaba de pretemporada en el principal balneario del Uruguay y hasta les llevó facturas (como dicen los argentinos) a los ahora excompañaeros.

“¡Cómo los extraño, Dios mío!”, le dijo el “Pity” a Marcelo Gallardo antes de darse un gran abrazo en la ceremonia de entrega de premios que se llevó a cabo en el Club del Lago Golf.

Es que la relación entre el entrenador y sus jugadores va más allá de lo deportivo y eso se ve reflejado en la cancha. “A lo largo de todos estos años el plantel cambió mucho de jugadores porque varios se fueron, pero otros vinieron. Así y todo, nos siguen pasando cosas muy lindas y eso es gracias que hay un cuerpo técnico que no solamente trabaja muy bien, sino que además, el ‘Muñeco’ sabe manejar muy bien todo; no solo lo deportivo, porque si uno viene a River es porque tiene condiciones para hacerlo, pero siempre se valora más lo humano que lo futbolístico, algo que dio muchísimos frutos”.

Desde su llegada a River en 2015, el jugador nacido en la ciudad mendocina de Guaymallén el 13 de junio de 1993, disputó 163 partidos con la camiseta del “millonario” (82 triunfos, 46 empates y 35 derrotas), conquistando ocho títulos, anotando 35 goles y asistiendo a sus compañeros en 30 oportunidades.

Entre los títulos obtenidos figuran las dos últimas Libertadores que ganó River y como por si eso fuera poco, de los 28 encuentros que jugó ante los grandes de Argentina, anotó cuatro goles y todos se los hizo a Boca Juniors.

"La despedida fue algo hermoso, como lo merecía la ocasión porque luchamos muchísimo para cumplir con los objetivos que nos propusimos. Nunca me imaginé vivir esto, pero la vida me regaló momentos únicos con la camiseta de River”. "Pity" Martínez A la altura de los acontecimientos

De esa estadística salió la ya famosa canción “el Pity Martínez, que loco que está...”, que hasta el propio jugador suele cantar con sus compañeros. “Los hinchas me la cantan en la calle y es un hermoso reconocimiento porque quiere decir que hice las cosas bien. La cantan los más chicos, los grandes, todos. Es una locura. Pero eso demuestra que me quieren por todo lo que hice en el club y eso me hace feliz”.

Ahora, el rumbo del mendocino cambiará y del fútbol argentino pasará al de Estados Unidos para jugar la Major League Soccer con Atlanta United, que adquirió su ficha en una cifra cercana a los 15 millones de dólares.

“Es un gran desafío, pero la verdad era el momento justo para dar un paso al costado. Fueron muchas cosas lindas en River y la verdad que irme así, por la puerta grande, era algo soñado porque no muchos jugadores se van bien de un club. Sentí que era el momento indicado y me voy tras un final muy feliz”, contó.

"Al ‘Pity’ lo vamos a extrañar muchísimo porque además de ser un gran jugador es una excelente persona que le dio muchas cosas a River y estamos más que agradecidos con todo lo que hizo en el club. Nos va a hacer mucha falta y le deseo siempre lo mejor”.

Sin siquiera comenzar aún su etapa en el Atlanta United, el “Pity” se permite pensar en el futuro y no dudó en responder si volvería a River: “Por supuesto que lo haría. Todavía no me presenté en mi nuevo club, pero tengo muchas expectativas en esta etapa que se viene. El objetivo es hacer las cosas bien en Estados Unidos, conseguir un llamado de la selección porque se vienen cosas lindas como la Copa América y si algún día se dan las condiciones y estoy bien física y anímicamente para darle el 100 por ciento de mí al club, volveré”.

De Guaymallén a Atlanta, el “Pity” se fue con una sonrisa de River tras ser coronado como Rey de América: “El fútbol te regala más tristezas que alegrías, pero en este club gané más de lo que perdí”.



