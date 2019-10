Revelan que jugadores de la Premier League participan en fiestas sexuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algunos jugadores de fútbol casados de la Premier League suelen participar en fiestas sexuales secretas organizadas por chicas de compañía de alto nivel en palacios privados y yates multimillonarios, según reveló el diario británico Daily Star.

La agencia denominada Cinderella Escorts, que fuera fundada en Alemania, reveló que jugadores conocidos de la Premier League se encuentran entre los clientes que piden y pagan por diferentes encuentros sexuales con sus chicas y que algunas de ellas forjan relaciones muy lucrativas: lo que por ejemplo les permite tener unos ingresos mensuales del orden de los 30 mil euros.

La entrada a las veladas sexys es gratuita, pero los miembros deben demostrar que tienen un patrimonio neto mínimo de 11 millones de euros y pagar una tarifa anual de 34 mil euros para obtener una invitación.

La empresa de chicas Cinderella Escorts es una agencia online creada en Dormunt por Jan Zakobielski, un joven alemán de 26 años, quien puso su domicilio social en casa de sus padres.

Muchas de las chicas contratadas llegan a forjar relaciones personales del tipo ‘Sugar Daddy’ y ‘Suggar Baby’. Se trata de empresarios adinerados que financian los estudios universitarios de jóvenes modelos durante años a cambio de servicios sexuales. Una de ellas ha contado para The Mirror su relación con algunos astros del fútbol: “Tengo jugadores de fútbol como clientes a los que a menudo veo en las fiestas o que me llaman para ser su ‘Sugar Baby’.

“Tengo un jugador de fútbol famoso al que le gusta lamerme los pies y le agrada ser explotado financieramente. Me dejó volar en un jet privado, pagó mis compras, me masajeó los pies después de un largo día ... y eso fue todo. No hubo sexo”, añadió.