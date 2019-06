Revelan que FIFA analiza cambiar la sede de la próxima Copa del Mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Michel Platini, expresidente de la UEFA y leyenda del fútbol francés, que fue puesto en libertad sin cargos empezó a dar explicaciones a la policía francesa sobre un caso afecta a su imagen y a la de los dirigentes del fútbol mundial: el de la presunta corrupción en la concesión del Mundial 2022 a Qatar.

Esa situación está teniendo grandes efectos dentro de la FIFA. Debido a ello, según informó TNT Sports, el organismo rector del fútbol que preside Gianni Infantino estudia cambiar la sede de la próxima Copa del Mundo.

El caso de Platini está poniendo de relieve la confluencia de intereses deportivos, políticos y económicos en una de las designaciones más sorprendentes y polémicas de una sede de competición internacional.

Razón contundente por la que la FIFA, de acuerdo con los datos recogidos por TNT Sports "ya ha celebrado algunas reuniones secretas para encontrar al sustituto inmediato para Qatar".

El hecho de corrupción por el cual la Fiscalía Financiera Nacional de Francia está investigando a Platini tiene que ver, según el diario francés Le Monde, con un almuerzo organizado en noviembre de 2010 en la sede del gobierno francés, el Palacio del Elíseo, en el que estaban presentes Platini, el entonces presidente Nicolas Sarkozy, el primer ministro del emirato, Sheikh Hamad, Bien Jassem y el emir de Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani.

Antes del almuerzo, Platini dio a entender que votaría a Estados Unidos como sede del Mundial 2022. Cambió de opinión. Joseph Blatter, en declaraciones a Le Monde en 2016, explicó que Platini le dijo: “Se me ha pedido que vote a favor de los intereses franceses y mi grupo no votará lo que tácitamente había decidido votar en el comité ejecutivo”. Platini replicó a su antiguo mentor y aliado: “Al asistir al almuerzo del 23 de noviembre de 2010, donde se encontraba el emir actual, imaginé que el presidente Sarkozy habría deseado que yo votase por Qatar. Pero nunca me lo pidió”.