Revelan que Erling Haaland avisó al Dortmund que se quiere ir

Erling Haaland, según indican en España, ya le avisó al Borussia Dortmund que pretende ser transferido en el próximo mercado de fichajes. El delantero noruego, de acuerdo al informe que realizó Deportes Cuatro, tiene decidido irse de la Bundelista en el verano boreal.

La lista de interesados por joven delantero que fuese tasado en 180 millones de euros es enorme, dado que Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid y Barcelona han dejado en evidencia que lo codician.

Aparentemente, la preferencia del jugador está en LaLiga española, porque la información entregada por el medio español es que ya habría dejado en claro que tiene casa en España.

La operación no es sencilla, pero juega a su favor que Haaland haya aclarado “ya tengo casa en España”. Esa casa se la habría comprado en Marbella, donde estuvo realizando una concentración con la selección de fútbol de Noruega.

Mino Raiola, su representante habló en The Athletic de Haaland y admitió que tal vez no tendría que haber ido al Dortmund, si no a un equipo más grande. “Con Haaland, todo el mundo estaba equivocado. Hizo las cosas mucho más rápido de lo que todos imaginaban. Tal vez fui demasiado cuidadoso cuando dije: ‘Oh, no, vayamos a Dortmund en lugar de no sé dónde’”, dijo, para añadir que “este chico puede ir a cualquier club, donde quiera, ya en este nivel“.