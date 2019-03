Por la revancha: 18 jugadores sin Sudamericano, por estar en el Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Algunos un poco antes y otros un poco después. Uno por uno los jugadores de esta lista tuvieron la posibilidad de vestir la camiseta de la selección uruguaya en juveniles, pero al momento de conformar el plantel final para el Sudamericano quedaron afuera.



Falta de fútbol, rendimientos que no eran los esperados, lesiones o decisiones ajenas al cuerpo técnico de la selección hicieron que Fabián Coito, quien todavía era el entrenador de la Sub 20, no los tuviera en cuenta.

Lo cierto es que ya sea Sub 15, Sub 17 o Sub 20, todos los integrantes de esta lista de 18 futbolistas supieron vestir la camiseta de Uruguay y hoy se ilusionan con tener una revancha y meterse en la nómina de Gustavo Ferreyra para la Copa del Mundo de Polonia.



De estos, 14 ya saben lo que es jugar en Primera División, formar parte del plantel principal de distintos equipos y sumar una buena cantidad de minutos en la máxima categoría del fútbol uruguayo, lo que sin duda les da una experiencia interesante.

Hay otros casos también de jugadores que no estuvieron en el Sudamericano de Chile y que luego, viendo sus rendimientos en el fútbol local, llamaron la atención. Estos son los casos de Brian Ocampo o Santiago Rodríguez en Nacional (aunque el segundo no viajó ahora a los amistosos en España por lesión), Brian Rodríguez en Peñarol o hasta Ignacio Laquintana o Facundo Milán en Defensor Sporting.



Todos ellos son jugadores que en poco tiempo se acostumbraron a jugar en Primera y que en esta temporada 2019 están viviendo un gran presente que, por ejemplo, transformó a los “Rodríguez” de los grandes en jugadores importantes y que se han ganado la titularidad habitual tanto en el Campeonato Uruguayo como en la Copa Libertadores.

Claro está, los que ya jugaron el Sudamericano corren con ventaja. Por tener experiencia reciente con la selección, por conocer el plantel y el cuerpo técnico y porque fueron ellos lo que lograron la clasificación al Mundial de Polonia.



De todas maneras, el día que Ferreyra asumió la dirección técnico de esta selección aseguró que las puertas no se le iban a cerrar a nadie, por lo que muchos de estos jugadores se pueden sentir ilusionados para ganarse un lugar en la lista de futbolistas que irán a Polonia para defender a la Celeste frente a Honduras, Nueva Zelanda y Noruega en ese Grupo C, en el cual los celestes debutarán el 24 de mayo frente a los europeos.

Pese a que los antes mencionados son nombres muy reconocibles para los fanáticos del fútbol, a los que también se podrían agregar jugadores como Rodrigo Piñeiro, Joaquín Ardaiz o hasta el propio Thiago Vecino, hay otros que han sorprendido en el Uruguayo 2019 y que pese a encontrarse en equipos en desarrollado han tenido actuaciones destacadas.



Estos son, sobre todo, los casos de dos mediocampistas que fin de semana tras fin de semana defienden los colores de Wanderers y de Fénix: Francisco Ginella y Manuel Ugarte.

Román Cuello y Juan Ramón Carrasco vieron en ellos lo que cualquier amante del fútbol puede ver cuando los observa desde la tribuna. Ambos son jugadores aguerridos y que no dejan de ser de marca por la zona del campo en la que se desempeñan, ya que son volantes centrales, pero también son muy habilidosos con el balón en sus pies y para jugarlo con los compañeros que los rodean. Precisamente el doble cinco, formado por Juan Manuel Sanabria y Nicolás Acevedo, fue de lo mejor de Uruguay en el Sudamericano Sub 20 que se disputó en Chile, pero teniendo en cuenta los rendimientos de Ginella y de Ugarte, perfectamente podrían, al menos, formar parte de ese plantel.

En la defensa hay un nombre que parece que no podrá faltar, salvo que Barcelona lo impida: Ronald Araújo. Quien fuera el capitán de esta selección se perdió el torneo en suelo trasandino porque los culés solicitaron que se quedara. Lleva jugados 17 partidos con el segundo equipo del Barcelona y anotados dos goles, jugando en un fútbol que aunque no sea de Primera División, es una buena medida.

Gustavo Ferreyra es el que tendrá la última palabra, pero nombres está claro que no le faltarán al entrenador para definir el plantel del Mundial. Por sus manos pasaron la gran mayoría siendo ayudante de Fabián Cotio, ahora que decide él tiene todo sobre la mesa pensando en Polonia, que cada vez está más cerca.



Los 18 nombres.

N. Suárez. El actual arquero de Progreso peleó por un lugar en el Sudamericano hasta la lista de 30.



J. Lima. El arquero de Peñarol estuvo en la selección, pero luego fue perdiendo su lugar.



R. Araújo. Barcelona no lo prestó para el Sudamericano; parece fijo en la lista final para el Mundial.



M. Brasil. El zaguero que está cedido en Cerro ya suma mucha experiencia en Primera División.

B. Ferrares. El zaguero de Danubio también supo integrar las divisiones juveniles de la Celeste.



I. Laquintana. Habitual y con buenos rendimientos en el plantel principal de Defensor Sporting.



M. Pintos. Llegó para jugar en la Tercera de Peñarol, tras debutar en Primera con Liverpool.



F. Ginella. Titular indiscutido y de las mejores figuras del Wanderers de Román Cuello.

M. Ugarte. Otra de las joyitas del Uruguayo. El volante central de Fénix es indiscutido con JR.



J. Trasante. El volante de Nacional quedó afuera en el último corte para el Sudamericano.



G. Napoli. Otro de los juveniles violetas que ya cuentan con minutos en Primera. Mucho futuro.



B. Ocampo. Con amplia experiencia en Primera. El atacante tricolor tiene velocidad y gol.

B. Rodríguez. Un habitual en el once inicial de Peñarol, también quedó afuera en el último corte.



S. Rodríguez. Joya tricolor que se ganó la titularidad este año. Mucho futuro y gran presente.



R. Piñeiro. Veloz y muy peligroso por la banda. Una apuesta que puede ser muy interesante.



J. Ardaiz. Su ausencia fue una sorpresa, intenta sumar minutos en la MLS de Estados Unidos.

T. Vecino. Uno de los más pedidos. El goleador de Nacional tiene muy buenas condiciones.



F. Milán. El delantero violeta es goleador y hace tiempo que se encuentra en la Primera División.