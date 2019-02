Una revancha diferente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plantel de Defensor Sporting ya está en Guayaquil, instalado en el hotel Oro Verde, a la espera del partido de vuelta que jugarán mañana frente a Barcelona por la Copa Sudamericana.



La revancha no deja de ser extraña por el reclamo de puntos que realizaron los violetas por la situación del volante de Barcelona Sebastián Pérez. La resolución de la Conmebol saldrá en la presente jornada o incluso puede llegar a conocerse recién mañana antes del partido.



Esto haría cambiar la planificación del técnico Jorge Da Silva a último momento, porque una cosa es llegar al partido habiendo perdido 2 a 1 en la ida, que hacerlo con una victoria por 3 a 0 como marca el reglamento cuando se ganan los puntos.

Los futbolistas violetas no quieren tener en cuenta esta posibilidad y sólo piensan en dar vuelta las cosas para clasificar. “Estamos con muchas ganas, por más que sabemos que va a ser difícil”, dijo Martín Rabuñal.



“Fue una pena ese gol que nos hicieron en la hora. Creo que un empate estaba bien para lo que fue el partido. Incluso cuando empatamos con el gol del ‘Chino’ (Navarro) pensé que lo podíamos ganar. Pero no se dio. El partido terminó así y vamos a tener que revertir el resultado”, se lamentó el volante sobre el partido del Franzini. Algo parecido opina el “Coto” Nicolás Correa.



“Pensamos que nos podíamos llevar algo más, ellos empezaban a desesperarse y Almada hacía tiempo peleándose con los jueces. Mientras nosotros queríamos buscar el triunfo. Pero a nivel internacional es así, son partidos diferentes. Y al final nos quedamos sin nada”, dijo el capitán de los violetas.

Resolución.



“Nos enteramos hace unos días, pero tratamos de no tenerlo mucho en cuenta para planificar el partido. Es cosa de los dirigentes, nosotros no podemos distraernos. Además, si la resolución es favorable a nosotros, ellos van a salir furiosos a jugar”, afirmó Rabuñal.



Justamente, “Tincho” no cree que Barcelona sea un equipo de temer. “Es un equipo vertical, más vertical que Bolívar por ejemplo. Tiene buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, pero cometen algunos errores en defensa, que tenemos que aprovechar. Es un rival difícil, pero tampoco son algo temible. Se les puede ganar”.

El “Coto” también se refirió al tema de los puntos. “Estamos al tanto de lo de los puntos, nos lo comunicó el ‘Polilla’ el otro día. Y después a nivel de la prensa, los amigos y las redes sociales, estaba todo el mundo con el tema. Pero entre nosotros sólo nos enfocamos en ir a ganar el partido en la cancha. Con nuestras armas. Lo del fallo puede salir a favor o en contra. Vamos a jugar como lo hicimos en La Paz con Bolívar. A intentar pegar en los momentos justos y hacernos fuertes para conseguir la victoria. Esta en nosotros hacer un gran partido”, afirmó “Coto”.

“Todo depende de como prepares el partido, pero hoy cuando sos visitante te conviene salir a buscar el resultado porque los goles valen doble. Hoy en un mano a mano es más importante jugar de visitante que de local, por lo nuestro y lo que se ve de otros partidos”, analizó el zaguero. “Vamos a hacer un partido inteligente como hicimos en La Paz. Aprovechando nuestras virtudes y mejorando los errores. ¡Ojalá podamos clasificar!”.

Si el fallo es favorable se le dará el partido ganado a Defensor Sporting por 3 a 0 y los tres goles se le adjudicarán a su capitán, o sea al “Coto”. “Nunca en mi vida hice tres goles. He tenido la suerte de convertir, pero nunca tres goles. De acá a 50 años lo contaré como una hazaña, o lo dibujaré como que esos goles fueron reales. Haré algún video, alguna tramita o que Defensor me de una pelota al menos”, dijo Correa tomándoselo con humor.

Fuerte de cabeza



Beltran. “Es un chico con gran personalidad y está bien”, contó Rabuñal sobre Emanuel Beltrán, quien tuvo la fatalidad que terminó con el gol de Barcelona al final del partido de ida. “Obvio que está caliente, pero tuvo mucho apoyo, de nosotros, del cuerpo técnico y de su entorno. A cualquiera le puede pasar. Está fuerte de cabeza”, agregó “Tincho”.