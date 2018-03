Una revancha que arde en Porto Alegre

El 1-1 del partido de ida le da todavía más emoción a la revancha entre Gremio e Independiente que se jugará hoy a las 21.45, en el Arena do Gremio, en Porto Alegre, para definir quien se lleva la Recopa Sudamericana.



Gremio no llega bien a la revancha, los dirigidos por Renato Gaúcho están últimos en el campeonato regional donde sufrieron cinco derrotas en siete partidos.



El técnico sin embargo, no se preocupa y tiene las prioridades claras. “Gremio busca los títulos más importantes en primer lugar”, dijo Renato Gaúcho tras la derrota del sábado pasado ante el modesto Veranópolis (2-1). Un partido que su equipo jugó con suplentes. Las esperanzas de los hinchas están puestas en la joven joya Luan, quien marcó el gol de su equipo en la ida en Buenos Aires.



Diferente es la situación de Independiente, que viajó más tranquilo a Brasil, un país que le trae buenos recuerdos. Los de Avellaneda, vencieron a Flamengo en diciembre y lo dejaron sin la Sudamericana.



De todas maneras, su situación en el torneo local argentino tampoco es para tirar manteca al techo. Tras la partida del joven Ezequiel Barco al fútbol de Estados Unidos, está séptimo en el campeonato y viene de empatar el sábado contra Temperley con un equipo mixto.



Además, el técnico Ariel Holan no podrá contar con Manuel Gigliotti, expulsado en la ida. Su lugar será seguramente ocupado por Romero, aunque Holan no ha confirmado la oncena.

Detalles Los posibles equipos: Gremio: Grohe, Moura, Geromel, Kannemann, Cortez, Jailson, Maicon, Alisson, Luan, Everton y Cícero.



Independiente: Campaña, Bustos, Franco, Amorebieta, Silva, Domingo, Gaibor, Meza, Benítez, Menéndez y Romero.



Hora: 21.45

Canal: Fox Sports