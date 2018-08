Reunión urgente de clubes podría paralizar el fútbol

Una paralización de actividades y la ruptura de los acuerdos con las gremiales de jugadores y árbitros es lo que analizarán entre esta noche y mañana al mediodía, según supo Ovación, los dirigentes de muchos clubes de Primera división.

El enorme malestar que generó en la dirigencia deportiva la actitud asumida por las dos gremiales referidas, más la incomprensible validez que le dio a sus denuncias la Conmebol, podría llevar a la adopción de medidas extremas.

Varios presidentes de los equipos uruguayos indicaron a Ovación que la mayor responsabilidad de la intervención de la FIFA se la adjudican a la Conmebol, por haber dado por válido hechos que no sucedieron. "Se basaron en mentiras y terminaron influyendo en FIFA, que está obligada a dar por válido lo que le informa la Confederación miembro".



Todos los asesores legales de la AUF, incluso los que tienen los equipos del fútbol uruguayo, rechazan la existencia de violación de los estatutos o de anomalías en el proceso del acto eleccionario, argumentos utilizados por Conmebol para solicitar la inmediata intervención de la FIFA.

Si bien la AUF ya resolvió que llevará el tema hasta el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS), los clubes están buscando llevar adelante otras acciones. "Esto es simple, acá gremiales que están vinculadas con la AUF saltearon al organismo y se fueron directamente a Conmebol. No es admisible. Como tampoco tiene consistencia que la Conmebol no consultara a la AUF y diera por válido las denuncias e imponga sanciones a su afiliado por miembros que no están afiliados a ella".

Por esas razones, en la propia sala de la AUF las instituciones se reunirán esta noche y también lo harán mañana al mediodía. Esta doble jornada de encuentros se producirá ante las dificultades que tenían algunos de poder asistir hoy mismo.

cuidado Preocupados por el papel del Gobierno

Independientemente de las acciones que están analizando tomar, en defensa de sus derechos, los clubes ven con cierta preocupación la participación que quiere tener el Gobierno.



Si bien se analiza como positivo el respaldo, el temor existe porque una injerencia mayor podría terminar siendo dañina para AUF y para el fútbol uruguayo en su totalidad.



Como se sabe, los Estatutos de FIFA prohiben expresamente la injerencia de los Estados y las Federaciones o Asociaciones miembros de la FIFA están reguladas por el código suizo. Esto significa que Uruguay, si FIFA entiende que hay intervención del Estado, podría perder su afiliación y, entonces, dejar de competir en los torneos internacionales.