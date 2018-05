Reunión entre el capitán y Barrera

“Hay algunos problemas internos que deberían reverse. Tenemos una cancha y media para entrenar, pero bueno... Así fuimos campeones igual. El precio de las entradas es alto, Peñarol es pueblo y la gente merece venir a la cancha”, dijo.



Las declaraciones no cayeron nada bien en la interna mirasol y el tema será tratado también durante la reunión del Consejo Directivo.



Este domingo cuando marcó el cuarto gol ante River, el “Cebolla” hizo un gesto respecto a este asunto. Miró hacia la Henderson y señaló todas las tribunas del estadio, aclarando que no solamente se refería los fanáticos que se ubican en la Cataldi.



Vale recordar que Rodolfo Catino ya se manifestó al respecto: “Los precios de las entradas los ponemos nosotros. Ellos tienen jugar y clasificar (...) Nosotros tenemos que pagarle el sueldo a él y a todos los compañeros en fecha. No les pedimos rebaja de sueldo, así como entendemos que los precios los debemos calcular nosotros”.