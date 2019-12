Reunión en la AUF para tratar de que se cambie la fecha para el viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Representantes de siete clubes se encuentran reunidos en estos momentos con el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con un único objetivo: conseguir que se dé la orden a la Mesa Ejecutiva de que la última fecha del Clausura se juegue el viernes a la hora 17.00 y no el jueves y partida, tal cual está fijada. La misión parece tener pocas posibilidades de ser exitosa.

Dirigentes de Cerro Largo, Cerro, Racing, Fénix, Liverpool, Danubio y Progreso llegaron hasta la casa del fútbol, donde fueron recibidos por el Ejecutivo (excepto Jorge Casales), encabezado por Ignacio Alonso. Willie Tucci, titular de River Plate, también concurrió a la reunión pero se marchó porque tenía otra previamente pactada.

Dos ausencias notorias fueron las de Juventud y la de Plaza Colonia, que supuestamente habían apoyado la carta presentada por este mismo grupo de clubes solicitando el pase de la fecha para el viernes. ¿Qué pasó? Hay dos posiciones diferentes.

Por un lado está Juventud, que es el rival de Nacional. Si bien se había informado el jueves que había firmado la carta, eso finalmente no ocurrió pues no acompañaba la iniciativa. Su motivo es meramente económico. El elenco pedrense entiende que jugar a las 17.00 le quitará público y obviamente recaudación, por lo que prefiere que su partido se dispute a las 20.30 tal cual está fijado.

Juventud es un equipo alineado con las siete instituciones ahora reunidas más River Plate, pero no se sumó a esto por lo ya expresado.

Plaza Colonia, en cambio, no pertenece a esta facción que es la que además no ingresa a los Consejos de Liga para que no haya quorum. Sin embargo, sí pretende que haya "fair play" deportivo y que todos los partidos se disputen a la misma hora. Carlos Manta, su gerenciador, dijo que siente que han sido discriminados, pues Plaza tiene posibilidades —aunque muy escasas— de ganar el Clausura.