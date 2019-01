Se retoma la venta de entradas para el certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por la cercanía de la Copa América, mucho aficionado uruguayo querrá presenciar el certamen en vivo. Para ello, salvo que pueda adquirir un paquete de viaje que las incluya, deberá acceder a las entradas que comenzarán su segunda fase de venta este viernes 25 desde las 11 de la mañana (hora de Uruguay).

Las 228 mil entradas que se pondrán a la venta en este nuevo lote se pueden obtener en la web oficial de la Conmebol. Cabe recordar que ya existió un período de venta que se suspendió el pasado jueves 24 previo al sorteo de la competencia y donde más de un millón de fanáticos consiguieron sus boletos.

Los precios varían tanto en categorías de entradas como en los estadios. Hay que hacer referencia por lo tanto que el Arena Corinthians de São Paulo y el Arena do Gremio de Porto Alegre cuentan con una categoría especial de entradas con espacio sin sillas.

Es así que en estos dos escenarios los precios son de: 60 reales (500 pesos uruguayos aproximadamente) para fase de grupos y tercer puesto, 80 reales ($700) para los cuartos de final y 100 reales ($900) para las semifinales.

Así serán los precios para los boletos:

Entradas para la Copa América

Teniendo en cuenta la tabla de precios que publicó la Conmebol, los precios para los tres primeros juegos de Uruguay son:

- Categoría 1: 350 reales ($3000)

- Categoría 2: 250 reales ($2100)

- Categoría 3: 180 reales ($1500)

- Categoría 4: 120 reales ($1000)

Como Uruguay jugará un duelo en el Arena do Gremio, se agrega la Categoría 5: 60 reales (500 pesos)

Cabe recordar que la Celeste debutará el 16 de junio ante Ecuador en el Mineirao de Belo Horizonte, luego jugará el 20 del mismo mes ante Japón en el Arena do Gremio de Porto Alegre y cerrará la fase de grupos el 24, ante Chile, en el Maracaná de Río de Janeiro.

Media entrada:

Este beneficio será solo para los residentes en Brasil y que cumplan los siguientes requisitos:

Documentación que demuestre el beneficio en el momento de la retirada de las entradas para las siguientes categorías: estudiantes (Ley Federal 12.852 (Estatuto de la Juventud) y 12.933 / 2013); jóvenes de 15 a 29 años pertenecientes a la familia de bajos ingresos e inscriptos en el registro único para Programas Sociales del Gobierno Federal - Cadúnico (Ley Federal 12.933 / 2013); portadores de necesidades especiales (Ley Federal 12.933 / 2013); con una edad igual o superior a 60 años (Ley Federal 10.741 / 2003) y jóvenes hasta 21 años (Ley Estadual 3364/2000).

Puntos clave que prioriza Conmebol:

- Verifique la caja de spam para confirmar el recibimiento del correo electrónico de validación del catastro en el sitio de ingresos.



- Si posible, realice el registro antes de la hora de la apertura, saltando así una etapa en el acto de la compra.



- El comprador debe ser el titular de la tarjeta de crédito utilizada (mismo nombre y CPF usados en el catastro). No se aceptarán tarjetas de terceros, aunque sean padres, cónyuges, parientes cercanos, etc.



- Observe el saldo y los límites disponibles de la tarjeta de crédito.



- El comprador debe ser consciente de los procedimientos de seguridad utilizados por su banco, como uso de tolken, tarjeta de contraseñas, QR code, etc.



- SAC: Teléfono (+55 51) 3056-8100 (de lunes a viernes, a partir de las 07:00 hasta las 11:00 y desde las 12:15 hasta las 17:00 (Horario de Uruguay) y e-mail [email protected]