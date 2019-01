¿Se retira Cavani? "No sé si seguiré jugando después de 2020"

Edinson Cavani se reintegró a los trabajos del PSG hace una semana, recién participó del partido por la Copa de la Liga contra el Guingamp del pasado miércoles y el sábado en el de la Ligue 1 ante Amiens (anotó uno de los goles en el 3-0). En su llegada a París, le concedió una entrevista en exclusiva al periódico Le Parisien.

"Edi" termina su contrato con el club del cual es goleador histórico al final de la próxima temporada (2019-2020). Por eso cuando el periodista le consultó sobre una renovación el uruguayo afirmó: "Por ahora no hemos hablado del contrato. No hay discusión alrededor de una extensión. Si el club quiere hablar conmigo sobre eso, está bien. Si el club prefiere decir 'muchas gracias por todo y adiós', no será un problema. Así es la vida".

E incluso fue más allá, ya que le podría quedar solo un año y medio en el equipo parisino, dijo que seguirá "para terminar mi contrato y quizás mi carrera. Tendré 33 años y pasaré a 34. No sé si seguiré jugando después de 2020 y si será en París. Pero quiero ir al final de mi contrato. Me siento bien en París, el club está contento conmigo, creo, los fanáticos también".

Uno de los aspectos que le da fuerza al salteño para seguir es la afinidad con los hinchas, para quienes es un ídolo indiscutido. "La relación particular que tengo con el Parque de los Príncipes es valiosa para mí porque fue creada a lo largo del tiempo. No sucedió de una vez. Ha habido altibajos. Con los fans necesitábamos tiempo para encontrar, pero, digamos, una admiración recíproca. Esto le da fuerza a uno para continuar", sostuvo.



El próximo objetivo: la Champions.

En más de un mes el PSG tendrá uno de los partidos más difíciles de la temporada, pero también en el torneo que es el máximo objetivo del club hace años. El 12 de febrero visitará a Manchester United en Old Trafford por la ida de los octavos de final de la Champions League.

De todas formas, "Edi" aclara que "hay muchas otras cosas que hacer antes de eso, en las próximas semanas (jugará cinco partidos más, cuatro por liga y uno por copa). Pero es claramente un objetivo, te mentiría diciendo lo contrario", aceptó. "Por supuesto que quiero marcar en Old Trafford, como también quería marcar el año pasado en Madrid. Es una motivación especial anotar en un gran estadio. Espero enfrentar este desafío esta temporada, pero solo tendrá sentido si logramos la calificación", agregó.

Anotar de visitante es uno de sus metas. "Yo trabajo para marcar. Es mi objetivo, todos los días. Lo recuerdo todo, cada gol marcado. Incluso los de la época de Palermo o Napoli. Recuerdo los movimientos de los defensores, los pases de mis compañeros, mis carreras", admitió.

Incluso al ser consultado sobre qué tipo de gol le gustaría marcar para agregar a su colección de recuerdos no dudó: "¡Me falta un gol en la final de la Champions League! Después, sabiendo cómo lo marcaría, pie derecho, izquierdo o talón, no es tanto el problema", añadió.