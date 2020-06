El resurgimiento de José María Giménez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado 12 de enero, después de 102 minutos de final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia Saudí, José María Giménez fue reemplazado por Diego Simeone aquejado desde días antes de unas molestias musculares; el próximo 14 de junio, cinco meses u once partidos después, volverá a la titularidad del Atlético de Madrid en San Mamés.

Protagonista ya de 180 partidos oficiales, ocho goles y cuatro títulos con el equipo rojiblanco, él es uno de los pocos supervivientes aún de la plantilla que ganó la Liga en el Camp Nou en 2013-14, aunque entonces era nada más un aprendiz; nada que ver con lo que es ahora para el equipo. Ni con su jerarquía. Hoy entre los cuatro capitanes, también ganó una Supercopa de España (2014), otra de Europa (2018) y una Liga Europa (2018).

El heredero del '2' de Diego Godín -compatriota, compañero de selección y leyenda rojiblanca hoy en una nueva aventura en el Inter de Milan desde el pasado verano- reaparece de nuevo desde el infortunio de las lesiones, frustrado por el martirio que han supuesto en los últimos tiempos dos dolencias musculares que le han apartado de 15 de los 38 partidos en esta temporada, cuando estaba llamado a ser un líder indiscutible en la defensa y en todos los terrenos, como una pieza clave en la estructura de Simeone.

La primera, una lesión muscular en el muslo derecho, sufrida en el minuto 15 del duelo de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen, disputado el 22 de octubre, le dejó fuera de la competición durante nueve partidos -en tiempo un mes y medio-; la segunda y más reciente, un edema muscular, le privó de tres semanas de entrenamientos y choques o al menos de cinco encuentros, porque al final casi siempre son más por todo lo que supone recuperar las sensaciones, la puesta a punto completa y la dificultad de ganarse de nuevo una posición en la alineación.

Entre ambas sufrió unas molestias musculares que le dejaron sin jugar la semifinal de la Supercopa de España frente al Barcelona en Arabia Saudí.

Reaparecido en competición en el último duelo antes del parón por el COVID-19 frente al Liverpool en Anfield, cuando disputó los últimos 16 minutos del increíble choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (2-3), tras cinco partidos disponible sin minutos, la reanudación de LaLiga Santander en San Mamés contra el Athletic Club, marca el momento del resurgimiento para Giménez.

SAVIC-GIMÉNEZ, EN EL ONCE PARA SAN MAMÉS



El regreso de la competición le devuelve a su rol en la defensa del Atlético. A una titularidad que hoy en día es más que exigente en el Atlético. No hay mejor evidencia que la actual situación: él entrará en el once por Felipe Monteiro, uno de los nombres más sobresalientes de todo el primer semestre del curso, que había encadenado 27 partidos como titular incontestable hasta el parate.

Al lado de Giménez, según las pruebas hasta ahora de Diego Simeone, jugará Stefan Savic, afianzado en el once y su compañero en las alineaciones titulares al inicio del curso dentro del once tipo que manejó Simeone cuando tuvo a todos disponibles allá por agosto y septiembre.

Es cierto que no había irrumpido quizá Felipe con la determinación que nadie duda ahora, pero también que entonces sólo las rotaciones movían la pareja de centrales formada por el montenegrino y el uruguayo. El brasileño y Mario Hermoso eran los suplentes.

Esa será la elección en San Mamés... ¿Y después? No hay muchas pistas en ese sentido, dentro de tal competencia, pero sí parece poco probable que Felipe, con todas las cualidades y la fiabilidad que ha demostrado, incluso con la sensación de que era imprescindible en la defensa rojiblanca, sea suplente mucho más allá de la visita a Bilbao o a Pamplona en la siguiente jornada.

Aunque Simeone no suele cambiar mucho sus alineaciones en el centro de la zaga, salvo lesión, sanción o descanso muy puntual, también hay suficientes citas en poco tiempo como para hacer rotaciones entre los cuatro futbolistas disponibles en esa demarcación: once jornadas de la Liga hasta agosto -más o menos partidos cada tres días, dependiendo de la semana- y después la Liga de Campeones, donde el equipo aguarda rival en cuartos de final.

"Siempre hemos dicho que tenemos cuatro centrales muy buenos, muy fuertes y cuando le ha tocado indistintamente jugar a cada uno han rendido en un gran nivel", dijo el pasado 29 de febrero antes de visitar al Espanyol, cuando ya tenía a los cuatro disponibles.

En los 17 partidos con los cuatro aptos, Simeone ha empleado tres combinaciones diferentes como titulares en el centro de la defensa: Savic-Giménez, hasta en seis ocasiones concentradas en el inicio de la temporada; Felipe-Giménez, cuatro veces mediada la temporada, incluida la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid, cuando sufrió un edema muscular el uruguayo; y Savic-Felipe, la habitual en todo este tramo final antes del parate, cuando ambos fueron la pareja en siete partidos, incluido el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield.

En San Mamés, el técnico volverá al origen: Savic-Giménez, como en siete de los encuentros de esta temporada, con dos victorias, cuatro empates y una derrota. Su equipo recibió cuatro goles (dos en la derrota 2-0 contra la Real Sociedad en el Reale Arena y dos en el empate 2-2 del Juventus en el Wanda Metropolitano) y mantuvo su portería a cero en cinco duelos: 1-0 al Getafe, 0-1 al Leganés y 0-0 con el Celta, con el Real Madrid y con el Valladolid, su último partido juntos desde el once en el centro de la defensa: el 6 de octubre de 2019. Hace ocho meses.