Resultados favorables para Uruguay de los rivales de grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Selección uruguaya tuvo libre ayer en el Sudamericano Sub 20 de Chile mientras sus cuatro rivales del Grupo B salieron a la cancha del estadio Fiscal de Talca. Pero los dirigidos por Fabián Coito pudieron sacar dos conclusiones de los resultados de la tercera fecha.



En primer lugar, el próximo equipo a enfrentar, Argentina, no llega en un buen momento, algo positivo para los celestes. La albiceleste empató 1-1 en su debut contra Paraguay y ayer perdió 1-0 contra Ecuador, quedando así en la última posición de la tabla. Aunque también juega en contra: los dirigidos por Fernando Batista tienen la soga en el cuello y si no vencen a Uruguay quedarán con un pie y medio afuera.

En segundo lugar, los dos resultados jugaron a favor de la Celeste, que con la victoria de Ecuador a primera hora y la de Paraguay (1-0 sobre Perú) a segunda, se mantuvieron en zona de clasificación al hexagonal final en la tercera posición del grupo.



Pero los chiquilines uruguayos no se pueden confiar. Si bien una victoria contra Argentina mañana (a las 20:45 inicia el juego) los podría poner en la puerta de la clasificación, primero hay que lograrla. Por eso el plantel celeste estuvo ayer en el Fiscal de Talca para ver la actuación de su futuro rival.

Varios de los jugadores de ambos planteles de las selecciones del Río de la Plata se vieron las caras el 6 de agosto pasado en el torneo Cotif L’Alcúdia, donde Argentina le ganó a Uruguay por penales en la semifinal y luego se coronó campeón.



Por otra parte, hoy pueden definirse los dos primeros clasificados al hexagonal final. Por el Grupo A se enfrentan Bolivia ante Venezuela (17:10) y Chile contra Brasil (19:30). La Vinotinto (libre en la última fecha) y la “Verdeamarela” pueden sellar su pase a la fase final una jornada antes. En la última, el local y Colombia se jugarían la clasificación.