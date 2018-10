“Si el resultado no se da no podemos quedarnos con que está todo mal”

“Fue un partido con siete goles, con muchas situaciones más que no se concretaron y errores defensivos de los dos equipos. En particular, obviamente que no era lo que aguardábamos ni lo que queremos, pero lo que rescato es que mi equipo salió siempre a buscarlo, aún en los momentos en los que estuvo en desventaja y con esa actitud volveremos a reencontrarnos con un fútbol más acorde a lo que hemos sido últimamente, así que felicito a Japón, un buen equipo que ganó bien”. Con esas palabras, el maestro Oscar Washington Tabárez comenzó la conferencia de prensa en Saitama, luego de la derrota celeste ante los nipones 4-3 cerrando la fecha FIFA de octubre.

Consultado acerca de las variantes, el entrenador celeste contó que “cuando íbamos en pérdida había que buscar soluciones. Estamos en un período en el que es necesario ver en el campo a la mayor cantidad de futbolistas posibles y de la combinación de las dos cosas como el rendimiento, sobre todo desde el físico de algunos jugadores, es que decidimos ir cambiando”

Tabárez explicó que “el equipo en el segundo tiempo arrancó con otra actitud y tuvo dos situaciones de gol en menos de cinco minutos, una de ellas solucionada muy bien por el arquero de Japón, pero después por momentos esa velocidad y explosión que tiene Japón cuando ataca produjeron un desgaste grande que pese a empatar el partido nuevamente y luego ponernos a un gol de distancia, se vio que ya teníamos muchos problemas desde lo físico para contrarrestar eso y por eso cambiamos mucho”.



LOS RIVALES La evolución de Corea del Sur y Japón

“Son buenos equipos. Corea me impresionó con su intensidad y Japón por la velocidad y buenas combinaciones en el último cuarto de cancha, pero los dos equipos evidentemente están mucho más definidos que el nuestro que lo estamos tratando de adaptar al paso del tiempo y aprovechando lo que queda del 2018 para ir viendo nuevas posibilidades para el equipo y empezar a definirlo en función de lo que se viene en 2019, sobre todo en la Copa América. Lamentablemente no es la primera vez que nos pasa de tener una seguidilla de derrotas. Hubo un período en las Eliminatorias que de 18 puntos conseguimos 2 y de todas maneras clasificamos al Mundial logrando el objetivo. Eso quiere decir que sobre todo en los futbolistas que hace más tiempo que están, saben recuperarse, plantearse nuevos desafíos y luchar con todo lo que se tiene para conseguir las metas”.

“Yo las diferencias las veo por ahí, que los dos equipos (Corea del Sur y Japón) están mucho más definidos que nosotros en cuenta a la integración y el juego. Es la impresión primaria que tengo. Nosotros evidentemente hacemos las cosas para esperar determinado resultado y si el resultado no se da, no podemos quedarnos con que está todo mal, si no en ver qué es lo que debemos hacer para lograr volver a una expresión mucho más parecida a la que hemos mostrado antes", agregó Tabárez.

COMPARACIÓN Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa

Tabárez fue muy analítico del rendimiento de Uruguay en estos dos encuentros pero también supo diferenciar momentos: “No se puede comparar partidos de un Mundial con amistosos. Es algo totalmente diferente. Ganar un partido en un Mundial es mucho más que hacerlo en un amistoso. Y más allá de todos los problemas, Uruguay fue quinto en Rusia, entonces no podemos hacer las comparaciones ni explicar rendimientos porque se lesionó un jugador. Son cosas que pasan, pero sí pueden llegar a sorprender las formas en las que se dan esas lesiones como por ejemplo en el calentamiento. Nos obligó a hacer cambios sobre la marcha, rápido y optamos por Gastón Pereiro que tuvo lo suyo y está evolucionando en su juego, acercándose a hacerlo más completo y sumando otro gol. Yo asumo toda la responsabilidad de lo que hicimos y no es falta de interés por el resultado. Lo hicimos creyendo que con estas cosas igual íbamos a conseguir el buen resultado, pero el rival lo impidió”.

EL PARTIDO “Siempre lo fuimos a buscar”

El entrenador de la selección uruguaya hizo hincapié en el aspecto físico de sus jugadores a la hora de disputar este encuentro en Saitama y contó que “no se me pasa por la mente en el fútbol separar lo físico de los demás aspectos. La principal capacidad de cualquier futbolista es su potencial técnico y táctico, pero todo eso tiene que estar respaldado por un gran aspecto físico y ese es el perfil del jugador de elite de estos tiempos. El Mundial de Rusia fue muy ilustrativo con eso. Cuando un jugador no está en plenitud es probable que no alcance su mejor rendimiento y no quiero hablar del viaje, el cansancio y esas cosas que se pueden llegar a tomar como una justificación fácil”.

En esa misma línea, el maestro ponderó que “el equipo en ningún momento dejó de buscar, de generar y crear más allá de las adversidades y errores. Eso es siempre lo que queremos tener, alentar, hacer crecer y mejorar para no perderlo porque lo consideramos fundamental. Es lo que después se ve en partidos realmente importantes como en un Mundial porque cuando no se tiene la actitud, es difícil. La actitud es la base para desarrollar un buen juego. Esto es fútbol, pero vimos todos lo que pasó en el primer tiempo y no estuvimos a la altura de lo que se esperaba”.

El maestro remarcó también que “no se puede decir que no creamos situaciones. El arquero de Japón tuvo dos atajadas pero más allá de lo justo del triunfo de Japón, por muchos momentos del partid dimos lucha y cuando no se puede ganar un partido, los errores se toman con otra dimensión y más cuando se viene de perder un encuentro anterior, pero uno como entrenador tiene que evaluarlo desde el punto de vista del proceso que estamos desarrollando, de lo que queremos y de las soluciones que tenemos que ir encontrando para llegar a ese nivel que nos imaginamos cuál es pero que no hemos podido conseguir en este periodo”.



Tabárez, un agradecido

Por último, Tabárez resaltó la hospitalidad de los locales subrayando que “viajar desde Uruguay a Japón tiene varios aspectos como el uso horario de 12 horas de diferencia que son parte del viaje, pero lo bueno de venir es llegar a un país como este y recibir la gentileza y el trato de siempre. Lo quiero agradecer expresamente porque más allá de las dificultades, siempre es un placer ser recibido como en Japón”.