Las respuestas de compañeros e hinchas a Rodrigo Rojo en redes tras el adiós a Peñarol

"Momento de despedir el año, pero lo más importante despedirme de @oficialcap, no me queda más que agradecerles por todo el apoyo y el afecto que recibí en estos dos años”. El texto le pertenece a Rodrigo Rojo, uno de los ocho jugadores cuyo contrato llegó a su fin en el cierre del 2019 y no continuará en Peñarol.

El polifuncional que llegó al club en 2018 fue notificado de que no será tenido en cuenta y ahora deberá buscar otro destino. “Gracias a mis compañeros, amigos, hinchada por darme siempre para adelante. Les deseo un buen inicio de 2020”, cerró el mensaje de Rojo en su cuenta de Twitter.

Lo particular de la publicación fue que las más de 170 respuestas fueron con mensajes de aliento y agradecimiento. Kevin Dawson y Adriano Freitas le respondieron a su excompañero, pero también una gran cantidad de hinchas le agradecieron la entrega a Rojo, un jugador que nunca desentonó cuando fue llamado a salir a la cancha.

Ahora, Rojo buscará club y una opción es Defensor Sporting, pero de Peñarol se fue con la frente en alto y con mucho apoyo de los hinchas.