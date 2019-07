La respuesta de Messi sobre los incidentes en Ibiza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para Lionel Messi, las desventuras de la Copa América ya quedaron atrás. Ahora, antes de la nueva temporada oficial en Barcelona, tiene un tiempo de relax en uno de los lugares que más enamoran a los fanáticos de las mejores fiestas y playas: Ibiza.

El crack rosarino, que fue suspendido por una fecha por la polémica expulsión en el encuentro que la Argentina superó por 2 a 1 a Chile, necesita parar la máquina. Y nada mejor que pasar una noche de diversión con su mujer, Antonela, y algunos de sus compañeros, como Luis Suárez. Sin embargo, no todo fue alegría. Según consigna el canal español La Sexta. Un hombre se acercó a la Pulga, lo increpó y lo intentó agredir. De inmediato, personal de seguridad rodeó al ídolo y armó un círculo protector humano, que alejó al agresor.



Horas más tarde, Leo dio su visión sobre ese video e intentó aclarar el incidente: "Gran noche ayer en Ibiza con amigos. Ya nos queda menos. ¡Y no le den bola a cualquier cosa que lean que no tiene que ver con la realidad, que todo fue genial anoche y todo el mundo nos trató increíble, cómo siempre".



Leo Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, se reunieron con Cesc Fàbregas -un gran amigo de todos- en Ibiza, la meca del relax y la noche. Están con sus esposas Antonela Rocuzzo, Sofía Balbi, Romarey Ventura y Daniela Semaan.



Así se exhibieron los propios protagonistas, en videos y fotografías en las redes sociales, algo habitual en estos tiempos. Lo mejor de la noche, según se supo, se vivió en Ushuaïa, una de las discotecas más famosas de la isla balear en la que nunca faltan famosos y celebridades. Es el club al aire libre Nº 1 de Ibiza, el escenario más famoso de la isla y el primero en abrir sus puertas cuando el sol sigue su curso.