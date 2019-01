Respeto por la pelota: la apuesta de Eduardo Domínguez

By Edward Piñón

By Emiliano Esteves

"¡Dos toques; jueguen a dos toques!”. El grito de Eduardo Domínguez a sus dirigidos durante el primer tiempo se hizo notar en Maldonado. El técnico de Nacional marcó su impronta ya en el primer partido. No importó que enfrente estuviera River Plate, el campeón de América, porque en definitiva este primer amistoso que marcó el inicio de su etapa al frente del tricolor era para empezar a desplegar la idea futbolística del tricolor versión 2019 y, en ese contexto, cuanto más exigente el rival, mejor.

Mal no lo hizo Nacional, porque perdió 1-0 y con un gol de penal. Y aunque Domínguez debió machacar sobre la idea de que se debe jugar a gran velocidad -tanto mental como de circulación de balón-, el tricolor lo consiguió por momentos, armando incluso una gran jugada de contraataque a falta de 12 minutos que no se transformó en el empate porque la definición de Rodrigo Amaral fue contenida por el arquero Franco Armani.

Entre las revelaciones que dejó la primera presentación, una de ellas es que es correcta la apreciación de que precisa un zaguero (con la aclaración que hay que ver en qué nivel vuelve Guzmán Corujo luego de una larga inactividad), de que la no renovación dejó un hueco importante desde lo ofensivo más que de lo defensivo en el lateral izquierdo y que hace falta un 9 de área (como lo era Gonzalo Bergessio) para poder cerrar las jugadas que se generan por los costados. Hasta ahí en todo caso las conclusiones negativas, si se quiere. Pero también hay de las positivas, que quizás fueron en mayor cantidad.

Si hay algo en lo que Domínguez puede quedarse tranquilo es en que tiene herramientas idóneas para la generación de fútbol.

El técnico está en pleno diseño aún de un equipo que avance con toques cortos, que cuide el balón, que tenga movilidad para sacar defensores de sus puestos, que toque rápido para desacomodar las retaguardias rivales y que, con paciencia, busque el momento preciso para meter un pase punzante. Para este último, tiene alternativas.

Su apuesta por el juvenil Santiago Rodríguez fue, a primera vista, muy acertada. Un chico de 19 años que tiene mucha dinámica, movilidad, pegada y habilidad. Muestra de ello fue la pisada en el área con la que se sacó a dos rivales de arriba y remató para una de las grandes atajadas de Armani en el primer tiempo.

Se apagó sobre el final, pero más que nada fue porque entró Rodrigo Amaral y dio muestras de su envidiada sensibilidad en el pie zurdo. Tomó la pelota, se adueñó de los ataques y asumió el protagonismo. Eso es, en definitiva, para lo que Nacional lo trajo de vuelta.

En el inicio de la temporada Esteban Conde volvió a dejar la sensación de seguridad. Tapó tres pelotas de gol y solo lo vulneraron con un penal. Angeleri (foto) no tuvo un buen partido. El zaguero salió a destiempo varias veces y quedó pagando. Tampoco le fue bien en el juego aéreo. Rafael García fue el más firme de los centrales, aunque tuvo un par de pifias que pudieron costar goles. Mejor en los mano a mano que cuando salió lejos.

En este primer partido ante el campeón de América, River Plate, quedó claro que los laterales tenían como prioridad defender. La consecuencia fue que a Nacional le faltó proyección por las bandas, ya que los marcadores de punta no subieron.

El mediocampo

Zunino, Oliva y Neves

Zunino, que finalmente jugó como volante por derecha y no como lateral, no tuvo la presencia ofensiva acostumbrada. Jugó lejos del arco, más cerrado incluso que de costumbre, lo cual le restó llegada y generar amplitud de cancha. El doble cinco compuesto por dos futbolistas de la casa tuvo un rendimiento desparejo. No fue efectivo en la contención y si bien Oliva (foto) metió pases filtrados muy buenos, Neves careció de precisión tras la salida de su socio y generó contraataques.