Respaldo a los once

"En el equipo siempre tenemos una base de ocho o nueve jugadores que se repiten, no hay misterios”, explicaba Alexander Medina en la previa del partido contra Fluminense en Río de Janeiro. Y es así, porque si bien el entrenador tricolor generalmente ha sido muy cauteloso a la hora de entregar información al rival sobre una posible oncena, asiduamente hay un grupo de jugadores que estando bien son titulares.



De igual forma, el “Cacique” ha sorprendido a lo largo de la temporada con cambios de último momento (aunque trabajados en la semana) que no estaban en los planes de nadie. Tal así como el ingreso de Brian Ocampo en el clásico del Clausura o la titularidad de Carlos De Pena en el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Sin embargo, y cuando el técnico aún no realizó los trabajos tácticos habituales, todo hace indicar que Medina pondrá en la final del domingo a los mismos once que jugaron en la última fecha del Clausura y que vencieron a Danubio 1-0 gracias al gol de Sebastián Fernández. A su vez, es la misma oncena que jugó la vuelta contra Fluminense aunque sin el propio De Pena.



Es decir: Esteban Conde; Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino; Christian Oliva, Santiago Romero; Matías Zunino, Sebastián Fernández, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio.



Igualmente Nacional empezará desde hoy (Gran Parque central, hora 16:30, puertas cerradas) a preparar la oncena. Mañana también trabajará en su escenario a puertas cerradas y en la tarde.



Luis Aguiar, de pocos partidos como titular en las últimas semanas pero ingresando habitualmente como primer o segundo recambio, podría ser una opción, aunque parece improbable que Romero y Oliva salgan del equipo, porque han tenido correctas actuaciones en los últimos encuentros.



Luis Mejía (que irá al banco y luego se va al aeropuerto para defender a Panamá en la fecha FIFA), Rodrigo Erramuspe, Sebastián Rodríguez, Aguiar, Leandro Barcia, Tabaré Viudez y Pierre Webó serían los suplentes de cara al clásico, aunque habrá que esperar para confirmar estas posibilidades y si finalmente De Pena y Brian Ocampo quedan afuera del plantel el domingo.

Rolín: "Ahora hay que dar la cara y conseguir el triunfo" By Edward Piñón Rolín: "Ahora hay que dar la cara y conseguir el triunfo" MIRA TAMBIÉN Rolín: "Ahora hay que dar la cara y conseguir el triunfo"

Castro: "Tenemos un equipo intenso y agresivo que sabe lastimar al rival" By Edward Piñón Castro: "Tenemos un equipo intenso y agresivo que sabe lastimar al rival" MIRA TAMBIÉN Castro: "Tenemos un equipo intenso y agresivo que sabe lastimar al rival"