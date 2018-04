Reservan la 55 pulgadas

Por un lado terminó el ruido. Que al parecer fue solamente eso lo que hizo hacer Zlatan Ibrahimovic. Por otro, muchísimo dolor dado que una lesión grave -se rompió los ligamentos- le impedirá a una pieza importante de la selección de Inglaterra estar en el Mundial, y así lo comunicó Liverpool y el propio Alex Oxlade Chamberlain.



Dos confirmaciones de ausencias, quizás una más impactante que la otra en el show mediático, pero bajas al fin para Rusia 2018. Que se pueden incrementar, porque Alemania ahora tiene en duda la presencia del defensa Jérôme Boateng, quien tendría seis semanas de recuperación del desgarro que se produjo en el partido Bayern Munich-Real Madrid por la Champions League.



El parte médico del club bávaro reveló que el internacional alemán tiene “una lesión estructural en los aductores”, por lo que será baja segura hasta finales de temporada con el FC Bayern y podría perderse el Mundial.



Boateng, en su cuenta de Twitter escribió: “Vive, siente, ama, ríe, llora, gana. pierde, tropieza, cae pero levántate siempre. Ahora toca luchar para estar ahí (Rusia), y yo lo daré todo”.



Donde no hay dudas es en Suecia. Allí la Federación Sueca de Fútbol sorprendió al anunciar que Zlatan Ibrahimovic, retirado de la selección tras la Eurocopa 2016 y cuyo regreso se había especulado por sus últimas afirmaciones, se mantiene firme en su decisión y no estará en el Mundial de Rusia.



“Hablé con Zlatan, me dijo que no había cambiado de opinión”, afirmó un responsable del equipo nacional, Lars Richt, citado en el comunicado.



La baja que se produce por mala fortuna es la de Oxlade-Chamberlain, quien sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha en el triunfo del Liverpool sobre la Roma y se perderá la Copa del Mundo.



“Estoy absolutamente devastado por haberme lesionado con tanta gravedad. Me duele mucho perderme la Champions y el Mundial, estoy destrozado”, publicó en Twitter.

A Brasil 2014 pudo ir



Chamberlain vivió algo parecido previo a Brasil 2014. Sufrió una lesión en el ligamento medial, pero llegó a jugar el Mundial.



Cuando pidió volver



“Echo de menos la selección. Siento que puedo dar un buen rendimiento. Veremos, es una cuestión difícil”, dijo Ibrahimovic en marzo.